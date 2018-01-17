Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansından (NASA) yapılan açıklamada, Hubble Uzay Teleskobunun, Dünya'dan yaklaşık 9,7 milyar ışık yılı uzakta, 3 katrilyon Güneş'in kütlesine sahip galaksi kümesini görüntülediği bildirildi.

Açıklamada, "ACT-CLJ0102-4915" isimli kümenin evrende şimdiye kadar keşfedilen en parlak, en büyük ve en sıcak galaksi kümesi olduğu kaydedildi.

NASA'nın Avrupa Uzay Ajansı ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü ile ortaklaşa geliştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, 1990'dan bu yana dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor.