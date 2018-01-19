Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL

1 Ocak’tan bu yana eBay MENA Bölgesi’nin sorumluluğunu yürüten Gittigidiyor Genel Müdürü Öget Kantarcı, 2018’de e-ihracatın da etkisiyle global oyuncu olmayı hedeflediklerini söyledi. Geçtiğimiz yıl e-ticaret sektörü yüzde 25-30 civarında büyürken kendilerinin ise sektörün iki üzerinde performans göstererek eBay ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke olduklarını dile getiren Kantarcı, “20 milyon kayıtlı üye ile ayda 25 milyon tekil ziyaretçiye ulaştık. Gittigidiyor olarak 2018 yılında da büyüme hedefimizi yüzde 50 olarak belirledik” diye konuştu. Gittigidiyor’un başarılarının MENA bölgesinin sorumluluğunu da beraberinde getirdiğini dile getiren Kantarcı, “Bu bölgede ebay.com üzerinden yapılan ticareti büyütmeyi hedefliyoruz. İlk etapta Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır’a odaklanacağız” dedi. Gittigidiyor’un 2018’de odaklanacağı iki önemli proje olduğunu vurgulayan Kantarcı, sözlerine şöyle devam etti: Bunlardan ilki e-ihracat projesi. 2016 yılında Almanya’dan başlamıştık ancak o dönemdeki çözüm ortağımız Paypal’in Türkiye’den çekilmesi sonucunda biz de operasyonu durdurmak zorunda kalmıştık. 2017’nin son döneminde başka bir ödeme sistemi firmasıyla bu konuda çalışmalara başladık. Projeyi geliştirme aşamasındayız ve en geç 2018’in ikinci yarısında başlamayı umuyoruz. E-ihracat için odaklanacağımız öncelikli pazar yine Almanya olacak. Ardından, e-ticaret kanalıyla Türk ürünlerini İngiltere ve ABD gibi gelişmiş pazarlar başta olmak üzere tüm dünyayla buluşturacağız. E-ihracatın da etkisiyle 2018’de e-ticarette global oyuncu olmak istiyoruz. İkinci önemli adımlarının ise APAC olarak adlandırılan Asya Pasifik ülkelerinden gelen ürünlerin Gittigidiyor’da satışına başlamak olacağını ifade eden Kantarcı, bu şekilde 15 milyon olan ürün gamını da 50 milyona çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Amazon bizim için iyi rakip

Amazon’un Türkiye’ye geleceği yönündeki iddialarla ilgili olarak da Kantarcı, “Global oyuncuların bu sektöre girmesi e-ticareti büyütür. Türkiye perakende sektöründe e-ticaretin payı şu anda yüzde 3,5’lar seviyesinde. Bu yüzde 6’lara kadar çıkar. Amazon bizim için güzel bir rakip olacak” dedi.