Bu kapsamda kış tatili için Uludağ’ı tercih edenler şubat ayı sonuna kadar Uludağ Millî Parkı’na ücretsiz girebilecek. Kayak/snowboard eğitimleri ve ekipman kiralamalarında yüzde 50 indirim imkânı sunulurken, müşteriler Karinna, Beceren ve La Chalet kafelerde yüzde 25 indirimden yararlanacak.
Türk Telekom Prime’dan kış fırsatları
19.01.2018 - 03:44 | Son Güncelleme: 19.01.2018 - 03:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Telekom Prime, şubat ayında birçok ayrıcalıklı hizmeti müşterileriyle buluşturuyor.
Etiketler : türk telekom prime,
537533 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/537533.aspx
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