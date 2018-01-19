Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu kapsamda kış tatili için Uludağ’ı tercih edenler şubat ayı sonuna kadar Uludağ Millî Parkı’na ücretsiz girebilecek. Kayak/snowboard eğitimleri ve ekipman kiralamalarında yüzde 50 indirim imkânı sunulurken, müşteriler Karinna, Beceren ve La Chalet kafelerde yüzde 25 indirimden yararlanacak.