Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin Harekâtı kapsamında Suriye sınırına askeri araç ve personel sevkiyatı devam ederken, yerli silah ve savunma teknolojileri harekatın en dikkat çekici unsurlarından birisi oldu. ASELSAN, ROKETSAN gibi firmaların yanı sıra Baykar gibi özel sektör tarafından geliştirilen İHA’ların aktif olarak rol aldığı harekat yerli savunma teknolojilerin önemini bir defa daha gözler önüne serdi. Bu firmaların başarısı yeni girişimcileri de cesaretlendirdi. Yıldız Teknopark Kuluçka Merkezinde faaliyet gösteren Miops Teknoloji firması geliştirdiği Miops Smart kamera ile havada giden kurşundan bombanın patlama anına kadar yüksek hızda anlık olayları fotoğraflamayı başardı. Firmanın kurucu Ortağı Onur Çelik, cihazın kablosuz olarak akıllı cihazlar aracılığıyla da kontrol edilebilen komple bir çözüm sunduğunu belirterek “Cihazımız NASA ve ABD ordusunun da dikkatini çekti. Dünyanın en büyük kamera ekipman mağazalarından Amerika’daki B&H Photo’nun yanı sıra NASA ve Amerikan Ordusu ürünümüzü kullanmaya başladı. NASA, ürünlerimizi roket kalkış anlarında, Amerikan ordusu ise bomba infilak testlerinin fotoğraflanmasında kullandı. Özellikle savunma ve güvenlik sektöründe büyümeyi hedefliyoruz” dedi. Çelik, 2016 yılında kurulmalarına rağmen 20 ülkeye ihracat yaptıklarını belirterek, bu yıl 10 milyonluk satış hedeflediklerini bildirdi.

Yıldız Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Mesut Güner Miops Smart cihazının ses, lazer gibi dâhilî sensörleri sayesinde, ortamda insan bulunmasının tehlike arz ettiği durumlarda da kullanılabildiğini belirterek “Miops Smart ile birlikte, yıldırım fotoğrafçılığı gece ve gündüz ayırt etmeksizin çok kolay hâle geliyor. Balon patlaması, bardak kırılması, su damlalarının sıçrama anı gibi milisaniyeler içinde gerçekleşen olaylar için de istenilen anın fotoğrafı rahatlıkla çekilebiliyor. Havada bir kurşunu fotoğraflamak, bir nesnenin patlama anını çok yüksek hızlı fotoğraf makinelerine ihtiyaç duymadan çekebilmek de profesyoneller başta olmak üzere tüm kullanıcılara büyük fayda sağlıyor” diye konuştu.