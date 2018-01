Türkiye Gazetesi

Dünyanın en büyük oyun firmalarından biri olan Ubisoft bu yıl sürpriz yaparak fuara katılacağını duyurdu. Assassin’s Creed, Far Cry, Prince of Persia, Rayman ve Tom Clancy’s adlı oyun serileriyle bilinen Ubisoft, uzun süredir merakla beklenen oyunu Far Cry 5’in ön lansmanını yapacak.