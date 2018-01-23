Dünyanın en büyük oyun firmalarından biri olan Ubisoft bu yıl sürpriz yaparak fuara katılacağını duyurdu. Assassin’s Creed, Far Cry, Prince of Persia, Rayman ve Tom Clancy’s adlı oyun serileriyle bilinen Ubisoft, uzun süredir merakla beklenen oyunu Far Cry 5’in ön lansmanını yapacak.
Dünya oyun devi, Türkiye'ye geliyor
23.01.2018 - 08:53 | Son Güncelleme: 23.01.2018 - 08:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bu yıl üçüncü defa düzenlenecek olan Gaming İstanbul, 1-4 Şubat tarihleri arasında Harbiye İstanbul Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek.
Etiketler : far cry,oyun,
538539 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/538539.aspx
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