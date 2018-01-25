Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akıllı telefon, tablet ya da bilgisayar kullanımı bağımlılık noktasına ulaşan çocuklar için yeni çözüm yolu ara buluculuk oldu. Ebeveynler ile çocukları sık sık karşı karşıya getiren teknoloji kullanımına iki tarafı da memnun eden çözümler sunan ara bulucular, aile içi tartışmaları azalttı. Müzakereci Arabulucular Derneği, çocuklarda teknoloji bağımlılığını ortadan kaldırmak için yaklaşık iki yıldır ara buluculuk yöntemi uygulamaya başladı. Bu zamana kadar 189 aileye destek olduklarını ifade eden Dernek Başkanı Feridun Balcı, bu vakaların dörtte 3’ünde başarılı olduklarını ifade etti. Çocukların en büyük probleminin ders ile bilgisayara ayıracakları zamanı dengeleyememeleri olduğunu ifade eden Balcı “Çocukların eğlenme haklarını ellerinden alamayız. Fakat bu hakkı derslerini olumsuz etkilemeyecek şekilde kullanmalarını sağladık” dedi. Sürecin nasıl işlediği hakkında bilgi de veren Balcı, şunları söyledi: Ara bulucu, tarafları herkesin birbirine eşit mesafede olduğu üçgen masada buluşturuyor. Önce sürecin prensiplerini açıklıyor. Taraflara anlaşmazlıklarını soruyor, sonra nasıl yapılırsa her ikisinin de memnun olabileceği bir çözüme ulaşabiliriz diye soru soruyor. Taraflar birbirlerine teklifler veriyor. Uzlaşacakları noktaya geldiğinde bir sözleşme imzalıyoruz üç taraf olarak. Bunu anne, çocuğu ve biz alıyoruz, takibini yapıyoruz. Tabii ki ilk ara buluculukta çözüm zor, bu bir bağımlılık. Tekrar tekrar görüşüp uyulamayan maddeleri çözüme ulaştırmaya çalışıyoruz.



ANNELER MEMNUN

Daha önce telefonu elinden düşürmediğini belirten 12’nci sınıf öğrencisi Furkan Kıran ise “Artık annemle sıkıntı yaşamadan dinlenme süresinin yarısında telefon kullanıyorum” diye konuştu. Anne Hatice Kıran da “Önceden geç yattığı için uyanamıyordu, baş ağrısı yaşıyordu, uyanamadığı için okula gitmek istemiyordu. Aramızda sürtüşmeler oluyordu. Telefonu düzenli kullanmaya başlayınca derslerinde ilerleme oldu, evde çözdüğü soru sayısı arttı. Aramızdaki problemlerin yüzde 80’i çözüldü” ifadelerini kullandı.