Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erciyes Üniversitesinden Prof. Dr. Derviş Karaboğa, Artifical Bee Colony (Yapay Arı Kolonisi) isimli algoritma çalışmasıyla yapay zekâ konusunda bilim insanlarına örnek oldu. Bal arılarının davranışından ilham aldığı yapay zekâ metodu hususunda çalışmalarına 2000'li yılların başında başlayan Karaboğa, bulduğu yola Artifical Bee Colony (ABC) adını verdi. Karaboğa'nın yöntemi, Amerika, Japonya, Almanya, Fransa, İngiltere, Brezilya, Hindistan ve Çin gibi ülkelerdeki çok sayıda bilim insanının araştırmalarına konu oldu.

Çalışması ABC, mühendislik problemlerinden antibiyotik tasarımına, ekonomiden kimyaya kadar dünyada farklı alanlarda çok değişik problemlerin çözümü için kullanılan Karaboğa, Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu ve Bilim Sanat Ödülleri kapsamında bilim kategorisinde ödül aldı. Ayrıca Turkishtime Dergisi 2017 Mayıs sayısında "İlme yön veren 100 Türk" sıralamasında yer aldı. Bilim insanları ansiklopedisi olarak bilinen Scholarpedia'da makalesi yayınlanan ilk ve tek Türk olan Karaboğa, 2 yıldır üst üste "Dünyanın en etkili bilim insanları" listesine de adını yazdırmayı başardı. KAYSERİ