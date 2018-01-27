Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsung Electronics Türkiye Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen “2018’de çok sayıda ürünü pazara sunacağız. A serisi, özellikleriyle dikkati çekecek ürünler arasında. Pazarda yüzde 50 ciro, 2 bin lira ve üzeri telefon modellerinden geliyor. Adet olarak da akıllı telefonların yüzde 30’u, 2 bin lira ve üzerinde. Geçen yıl yaklaşık 12 milyon adet civarında cep telefonu satıldı diyebiliriz. Bu yıl dolar kurunun da seneye güzel başlaması nedeniyle yüzde 5 civarında büyüme bekliyoruz. A serisi de gençlere yönelik bir ürün olmasına rağmen, özellikleriyle premium segmente de hitap ediyor. Samsung Deneyim mağazasını 2018’de Anadolu Yakası’nda bir tane daha açmayı planlıyoruz” dedi.