Samsung Electronics Türkiye Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen “2018’de çok sayıda ürünü pazara sunacağız. A serisi, özellikleriyle dikkati çekecek ürünler arasında. Pazarda yüzde 50 ciro, 2 bin lira ve üzeri telefon modellerinden geliyor. Adet olarak da akıllı telefonların yüzde 30’u, 2 bin lira ve üzerinde. Geçen yıl yaklaşık 12 milyon adet civarında cep telefonu satıldı diyebiliriz. Bu yıl dolar kurunun da seneye güzel başlaması nedeniyle yüzde 5 civarında büyüme bekliyoruz. A serisi de gençlere yönelik bir ürün olmasına rağmen, özellikleriyle premium segmente de hitap ediyor. Samsung Deneyim mağazasını 2018’de Anadolu Yakası’nda bir tane daha açmayı planlıyoruz” dedi.
Çift ön kameralı Galaxy A8 2 bin 899 TL
27.01.2018 - 03:20 | Son Güncelleme: 27.01.2018 - 03:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsung Galaxy A8 ve A8 Plus’ın Türkiye tanıtımı yapıldı. Çift ön kamera özelliğiyle öne çıkan telefonların Türkiye pazarındaki satış fiyatı, Galaxy A8 için 2 bin 899 lira, Galaxy A8 Plus için 3 bin 299 lira olarak açıklandı.
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539426 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/539426.aspx
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