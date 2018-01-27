Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan taslakta “Pazar payları en yüksek iki internet servis sağlayıcı olan TTNet ve Superonline, tüm harcamaları kendilerine ait olmak üzere, İDN teknik altyapısını kurmakla yükümlüdür” denildi. Sektörün görüşüne açılan taslağa göre; millî güvenliğe ve ulusal siber güvenliğe tehdit oluşturabilecek risklere karşı, “kaynağı ve hedefi yurtiçinde olan internet trafiğinin yurt dışına çıkarılmamasının sağlanması” için usuller belirlendi. Bu konuda işletmeciler yükümlü kılındı. İnternet Değişim Noktası, teknik olarak “internet trafiği taşıyan iki veya daha fazla işletmeci arasında, internet trafiği değişiminin yapılmasına imkân vermek üzere belirlenen altyapı” olarak ifade ediliyor.