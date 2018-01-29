Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Tüfenkci “Tüketiciler, internet hizmeti aldıkları firmaların müşteri hizmetleri numaraları haricinde başka numaralardan gelen aramalara itibar etmesin. Kimlik ve kredi kartı bilgileri, bu gibi aramalarda telefonda asla paylaşılmamalı. Eğer tüketiciler bu şekilde arandığında tereddüt yaşıyorsa, herhangi bir onay vermeden, mevcut internet hizmeti aldıkları firmayı arayarak sunulan teklifin doğru olup olmadığını teyit etsinler. Mağduriyet yaşamış olan tüketiciler de, hakem heyetlerine başvurmanın yanı sıra, bize de şikayette bulunabilir. Tüketicilerin 14 gün içinde cayma hakkı da bulunuyor” dedi. Uydu üzerinden yayın yapan kanallardaki tele alışveriş reklamları konusunda da uyarıda bulunan Tüfekci; söz konusu reklamlarda, tüketicilerin zaafları kullanılarak aldatıcı iddialar ve gerçek dışı vaatlerle agresif satış teknikleri uygulandığını, vatandaşlara bu konuda büyük sorumluluk düştüğünü vurguladı.