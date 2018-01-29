Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin küresel arenadaki en büyük markalarından Turkcell, dünya devleriyle yarışır hâle geldi. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, WhatsApp ve Snapchat gibi mesajlaşma uygulamaları ile teknoloji şirketi Google’ı “kâğıttan kaplanlara” benzeterek “Son bir yılda WhatsApp, üç kez bizi kopyaladı. Şu anda hâlâ kopyalayamadıkları özelliklerimiz var” dedi. Videolu görüşme, anlık konum paylaşımı ve bas konuş ile kurumlar için müşteri hesabı özelliklerini BiP’te, WhatsApp’tan önce hayata geçirdiklerini anlatan Terzioğlu, BiP’te 6 kişiye kadar video konferans da yapılabildiğini ancak bu özelliğin WhatsApp’ta olmadığını söyledi. Gelecek dönemde BiP’e, para gönderme, iki telefon numarası tanımlama, ev veya iş telefonu ile faks numarasını ekleme gibi yeni özellikler konulacağını anlatan Terzioğlu “Bunlar dünyada olan özellikler değil. Dolayısıyla WhatsApp’ı daha çok koşturacağız arkamızdan” ifadelerini kullandı. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, bunların Türk mühendisleri tarafından yapıldığını ve kendilerini heyecanlandırdığını dile getirdi.