Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medya şimdilerde fenomenden geçilmiyor. Herkes popüler olma derdinde. Bunun da en kısa yolu ya Youtuber ya da Facebook, Twitter ve Instagram’da fenomen olmaktan geçiyor. Evli çiftler, tatil delisi gezginler hatta fenomen kedi ve köpekler… Milyonlarca insan onların attığı her adımı yakından izliyor. Hâl böyle olunca markaların reklam bütçelerinden hatırı sayılır ölçüde pay alıyorlar. Kazançlarıyla vergi tartışmalarına bile konu olan fenomenler işi bir adım daha ileri götürüyor. Geçtiğimiz günlerde bir araya geldiğimiz İninal CEO’su Ömer Sunel, fenomenleri büyük sürprizlerin beklediğini söyledi. Fenomenler bundan böyle kendi adına kart çıkarıp ödeme alabilecek. Şimdiden toplam 10 milyon takipçisi olan üç fenomenle anlaştıklarını anlatan Sunel, ilk duyuruyu mart ayında yapacaklarını bildirdi. Konuyu düşünürken aklıma şu “Huysuz Kedi” geldi. Her daim somurtuk yüz ifadesi sayesinde ‘Huysuz Kedi’ lakabıyla internet fenomeni olan Tartar Sos... Eylül 2012’den beri sahibine yılda yaklaşık 50 milyon dolar kazandıran Huysuz Kedi, kendi fotoğrafını ve ismini kullanan bir kahve şirketiyle davalık olmuş, 710 bin dolar tazminat kazanmıştı. Kitap ve filmlere konu olan ‘Huysuz Kedi’ birçok firmayla da pek çok kârlı anlaşma yapmıştı. ABD’li Huysuz Kedi için Türkiye’de kart çıkartmak pek mümkün olmasa da, İninal ile fenomenler artık kendi fotoğraflarının yer aldığı kartlarla fanlarına daha rahat ulaşabilecek.

Ömer Sunel kullanıcılar için de iki müjde verdi. Maaşların da İninal Kart üzerinden ödenebileceğini belirterek, temassız ödeme özelliğinin yıl sonuna kadar devreye gireceğini dile getirdi. Sunel, “Kurulduğumuz yıldan itibaren hızla büyüyerek 1 milyondan fazla aktif kullanıcıya ulaştık. Piyasada bulunan 2,5 milyonun üzerinde ön ödemeli kartımızla kullanıcılarımız, PTT dâhil olmak üzere 10.000’den fazla perakende ve ATM noktasında bakiye yükleme, yükledikleri bakiyeleri dünyadaki bütün fiziki ve sanal alışveriş noktalarında harcayabilme imkânına sahipler. Ayrıca İninal Cüzdan uygulamamız ile kullanıcılarımız, kart bakiyelerini ve hesap hareketlerini akıllı telefon ve tablet üzerinden gözlemleyebiliyorlar. Kullanıcılarımız anında bir Sanal Kart oluşturabiliyor, sanal veya fiziki İninal kartlarına kredi kartlarından para yükleyebiliyor, faturalarını ödeyebiliyor ve bir İninal karttan, başka bir İninal karta 7/24 para gönderebiliyorlar” dedi.

Faizsiz kart

Türkiye’de 25 milyondan fazla insanın hâlen banka kartı kullanmadığına dikkat çeken Ömer Sunel, “Ülkemizde 18 yaşın altında olup bankacılık ürün ve servislerini kullanamayan veya herhangi bir banka hesabı bulunmayan milyonlarca insan var. Bankada hesabı, hatta kartı olup da, kartını internette veya yurt dışında güvenlik nedeniyle kullanmak istemeyen kitle de azımsanamayacak kadar büyük. Burada İninal devreye giriyor. İninal, bu milyonlarca kişiyi dünyanın her yerinde geçen, güvenli, sahip olması ve kullanımı son derece kolay kartları ile buluşturuyor. Aynı zamanda kullanıcılar, 1 dakikada indirip kayıt olabildikleri İninal Cüzdan uygulaması içerisinde, kendilerine bir sanal kart oluşturup kullanabiliyor. Bu kartlar ile kullanıcılar bütçelerini aşmıyorlar, ceplerindeki paradan fazlasını harcayamıyorlar yani borç, faiz ve ekstre gibi detaylarla uğraşmak zorunda kalmıyorlar” dedi.