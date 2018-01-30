Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sensor Tower tarafından yayımlanan son rapora göre, 2016 yılında toplam 43,5 milyar dolarlık bir hacme ulaşan küresel mobil uygulama pazarı yüzde 35 büyüyerek 2017 yılı sonunda 58,7 milyar dolara yükseldi. Rapora göre pazarda en çok gelir sağlayan firma Apple oldu. Apple kullanıcıları 2017’de uygulamalara 38,5 milyar dolar harcarken, Android tarafında bu oran 20,1 milyar dolar seviyesinde kaldı. Statista tarafından yapılan araştırmaya göre ise 2020 yılında mobil uygulama pazarı 189 milyar doları aşacak. 2021’de tüketicilerin 352 milyar mobil uygulama indirmesi öngörülüyor.