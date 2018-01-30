Ancak bilgisayar kullanıcılarının bu konudaki karnesi hayli zayıf görünüyor. 2017 yılı boyunca beş milyondan fazla şifrenin siber korsanlar tarafından ele geçirildiğini bildiren global antivirüs yazılım kuruluşu ESET, geride bıraktığımız yılın en kötü şifrelerini sıraladı.İşte o şifreler:
1. 123456
2. password
3. 12345678
4. qwerty
5. 12345
6. 123456789
7. letmein
8. 1234567
9. football
10. iloveyou
11. admin
12. welcome
13. monkey
14. login
15. abc123
16. starwars
17. 123123
18. dragon
19. passw0rd
20. master
21. hello
22. freedom
23. whatever
24. qazwsx
25. trustno1
26. 654321
27. jordan23
28. harley
29. password1
30. 1234