Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ancak bilgisayar kullanıcılarının bu konudaki karnesi hayli zayıf görünüyor. 2017 yılı boyunca beş milyondan fazla şifrenin siber korsanlar tarafından ele geçirildiğini bildiren global antivirüs yazılım kuruluşu ESET, geride bıraktığımız yılın en kötü şifrelerini sıraladı.İşte o şifreler:

1. 123456

2. password

3. 12345678

4. qwerty

5. 12345

6. 123456789

7. letmein

8. 1234567

9. football

10. iloveyou

11. admin

12. welcome

13. monkey

14. login

15. abc123

16. starwars

17. 123123

18. dragon

19. passw0rd

20. master

21. hello

22. freedom

23. whatever

24. qazwsx

25. trustno1

26. 654321

27. jordan23

28. harley

29. password1

30. 1234