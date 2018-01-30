Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TechCity 2.0 projesinin en önemli teknolojilerinden olan bu çözüm, yüksek ve düşük LTE bantları arasında, kullanıcı deneyimi ve veri akışına bağlı kanal seçimi yaparak, koordinasyon sağlıyor. Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, “2017’de Huawei ile TechCity 2.0 lansmanının gerçekleştirdik. Bu projenin amacı, geleceğe odaklı şebekeler kurmak. Özellikle kapsama alanı sınırında yer alan kullanıcılar için deneyimi iyileştiriyoruz” dedi. Huawei Kablosuz Ağlar Ürün Grubu AR-GE Başkanı Ying Weimin de, “Bu teknoloji, uplink bağlantısının yüksek bantlarda gördüğü kısıtlı kapsama alanıyla ilgili sorunu ortadan kaldırıyor. ‘5G’ye Giden Yol’ için temel oluşturuyor” diye konuştu.