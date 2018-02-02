Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anlık mesajlaşma ve görüntülü konuşma uygulaması BiP para transferinde yeni bir dönem başlatıyor. BiP ile iBAN ya da hesap numarasına gerek duymadan artık sadece telefon numarasıyla para gönderilebiliyor. Yeni özellikleriyle BiP’in her geçen gün daha da geliştiğine dikkat çeken Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu “BiP’ten görüntülü görüşme, anlık karşılıklı takip ve BasKonuş gibi özellikleri birçok küresel mesajlaşma uygulamasından önce hayata geçirdik. Şu an BiP’in 6 kişiye kadar video konferans yapılabilen inovatif bir özelliği de bulunuyor. Yepyeni özelliğimiz para transferiyle yine bir ilke imza atmış olduk. Artık BiP’le mesaj gönderir gibi para gönderilebiliyor. Türk mühendislerinin geliştirdiği BiP küresel marka olma yolunda hızla ilerliyor. Yakın zaman içerisinde ikinci telefon numarası tanımlama, ev veya iş telefonu ile faks numarasını ekleme gibi yeni özellikler de BiP’te aktif hâle gelecek. Eklenecek bu yeni özellikleriyle BiP dünyanın ilgisini çekmeye devam edecek” dedi.

Üç adımda para transferi

Mesaj penceresinden TL ikonuna tıklayıp kredi kartınızı ya da Paycell Kartınızı tanımlayıp, kart seçimini yapın.

Gönderilecek tutarı belirleyip, parayı transfer edin.

Eğer alıcıysanız ve Paycell Kartı’nız henüz yoksa, gelen para transfer bilgilendirmesi altındaki butona tıklayarak sanal kartınızı oluşturabilirsiniz.

AYDA 750 LİRA

Sanal Kart sahipleri, paralarını harcayabilmek için Paycell uygulamasını indirip kart bilgilerine ulaşarak kartlarını VISA altyapısı desteği olan tüm internet alışverişlerinde anında kullanabiliyor. Fiziksel Paycell Kart sahipleri ise anında paralarını yurt içi ya da yurt dışında tüm internet ve mağaza içi alışverişlerinde harcayabiliyor. Fiziksel Paycell Kartlar ise Turkcell İletişim Merkezleri’nden satın alınabiliyor. BiP ile günlük 350 TL, ayda ise 750 TL’ye kadar para transferi gerçekleştirilebiliyor ancak Paycell kartlarındaki tutarlar nakit olarak çekilemiyor.

Turkcell Ukrayna’yı 4G ile tanıştıracak

Ukrayna’daki 3G şebekesini hizmete açan ilk operatör olan Turkcell, global markası Lifecell ile 2600 MHz frekans bandındaki 4G ihalesini kazandı. İhalede Lot 1 ve Lot 2 için en iyi rakamı teklif eden Lifecell, 15 yıl boyunca Ukrayna’da en geniş bantlardan birine sahip 15 MHz genişliğinde 2600 MHz lisansının sahibi oldu. Lifecell, Ukrayna’yı 4G ile tanıştıracak teknolojiyi Türkiye’den ihraç edecek. 4G yatırımının bu yeni evresiyle iki ülke ilişkilerinin daha da yakınlaştığını vurgulayan Turkcell Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İlter Terzioğlu “4G ihalesiyle birlikte Türkiye ve Ukrayna arasındaki en önemli ekonomik bağlardan birini, bir üst seviyeye taşıyoruz. Ukrayna’yı ülke çapında 4G ile buluşturmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.