Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İki İnsansınz Hava Aracı (İHA) ve ilgili sistemler Türk Hava Kuvvetlerine teslim edildi. Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan TAI, şu ifadelere yer verdi: Yeni nesil faydalı yüklerin entegrasyonu ve yerli imkânlarla uluslararası emniyet standartlarına göre tasarlanan ANKA-S Sistemi, sahip olduğu millî uçuş kontrol, hava aracı kontrol bilgisayarları, millî IFF ile emniyet ve operasyon kabiliyetiyle, sınıfının en yetkin sistemlerinden biri olarak envanterdeki yerini aldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığına verilen teknik ve uçuş eğitimleri başarıyla tamamlandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığına stratejik güç katacak ANKA-S, aynı anda 6 hava aracını uydu üzerinden kontrol edilebilecek. Bilgi ve veri güvenliği en üst düzeye çıkartılan ANKA-S’de, bütün haberleşme sistemlerinde kriptolu veri iletimi sağlanarak, IFF ve telsiz haberleş- mesinde donanımsal kripto kullanıldı, veri kaydı millî kriptolama çözümüyle korundu.

BAĞIMSIZ HAREKET EDEBİLİYOR

Tam yedekli otomatik kalkış ve iniş sistemleriyle operasyon sahasındaki her türlü zorluğa hazır olan ANKA-S, hava aracı kalkış meydanından bağımsız acil durum üslerine iniş yapabiliyor. Link kaybı durumunda tanımlı meydanlara tam otonom iniş gerçekleştirebiliyor. Ayrıca, kamera güdümlü uçuş modu ve tam otonom uçuş özellikleriyle görev odaklı uçuş icra edebiliyor. Yeni nesil elektro optik/kızıl ötesi kamerayla teşhis, takip ve işaretleme görevlerinin icrası, MAK görevi ve telsiz rölesiyle hava-yer/yer-yer haberleşme desteği sağlanıyor.

MEHMETÇİĞİN GÖKYÜZÜNDEKİ GÖZÜ OLDU

Suriye topraklarında yürütülmekte olan Zeytin Dalı Harekâtı’nda (ZDH) Mehmetçiğin havadaki gözü olan millî İnsansız Hava Araçları (İHA) üzerinde modernizasyon uygulamaları yapılarak havada kalma sürelerinin uzatılması yönünde çalışmalar başlatıldı. Türk mühendislerinin emek ve gayretleriyle birlikte çalışmalarda önemli aşamalar kat edilirken, söz konusu İHA’ların hâlihazırda silahlı olarak aktif şekilde operasyona katılması, hain teröristlere bulundukları yerleri dar ediyor.