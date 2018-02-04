Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sancak, “Yaptığımız planlamaya göre mar ayı sonuna doğru bu işi tamamen üstlenecek şirket doğmuş olacak. Şu anda zaten hazırlıkları 5 yıllık, 10 yıllık, 20 yıllık planlamalar yapılıyor. Boş durulmuyor. Devletimizin büyük desteği var” dedi. Yerli motor ile ilgi çalışmaların da devam ettiğini ifade eden Sancak, 5 bin beygire kadar motor üretmek istediklerini söyledi. Sakarya’da Türkiye’nin 150 yıllık rüyasını gerçekleştirecek çalışma yürüttükleri bilgisini veren Sancak, “Çünkü motor aksamı en belirleyici şey. Savunma Sanayi Müsteşarlığı’mız geçen yıl 400 ila bin 500 beygir arasındaki motorun yüzde yüz yerli yapılması için bir ihale açtı. 60 ay süre ve iyi de para verdi. 5-6 firmadan bu ihaleyi BMC kazandı. Şu anda 70’i yabancı 200’ün üzerinde bilim adamımız bir kuluçka merkezinde bu görevi gerçekleştirmek için çalışıyor. Devletimiz 400-1500 beygir arası motor istedi, biz bununla yetinmedik 5 bin beygire kadar olan motoru yapmaya çalışıyoruz. Uçağımızı da gemimizi de kendi motorlarımızla yürütelim istedik” diye konuştu.