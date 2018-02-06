Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Uydu alanında millî adımlar atan Hükûmet, fırlatma sistemi geliştirmek için önemli adımlar atacak. Bu amaçla geliştirilen “Uzay Sonda Roketi ve Fırlatma Sistemi Geliştirilmesi Projesi” iki aşamalı yürütülecek. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın bu yıla ilişkin performans hedeflerine göre, ilk aşama olan “Sistem Geliştirme” bölümünde tasarım yapılacak. İkinci aşama da 7 fazdan oluşacak. Bu kapsamda örnek sistemler incelenecek, getiri-götürü analizleri yapılacak, muhtemel uygulamalar kurgulanacak, modelleme çalışmaları gerçekleştirilecek, prototipler geliştirilecek, hizmet alımları planlanacak, üretim, montaj, entegrasyon ve test çalışmaları planlanacak, üretim, montaj, altyapı ve tesislerin kurulumu, tedarik süreçleri tamamlanacak. Proje kapsamında 5 yıllık bir zaman diliminde 1,2 milyar lira harcanması bekleniyor. Projenin tamamlanmasıyla Türkiye, kendi imkanlarıyla, bağımsız şekilde uzaya erişebilir hâle gelecek.