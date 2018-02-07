Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Dünyada dijital dönüşüm hızla yayılırken, siber saldırılarla mücadele de giderek önem kazanıyor. Özellikle enerji gibi stratejik sektörlerde güvenlik çözümlerinin gerekliliği öne çıkıyor. Bu alanda çalışmalarını yoğunlaştıran Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da siber güvenlik kapasitesini güçlendirmeye odaklandı. Yeni dönemde bakanlık ve ilgili kuruluşlar bünyesinde ‘Siber Güvenlik Operasyon Merkezi’ kurulacak. Söz konusu operasyon merkezlerine ‘Bilgi Güvenliği Tehdit ve Olay Yönetimi’ olarak bilinen SIEM altyapısı ve bazı servisler konumlandırılacak. Böylece kurumların altyapılarının daha güvenli hâle getirilmesi hedefleniyor. Öte yandan endüstriyel kontrol sistemlerinde de önemli değişikliklere imza atılacak. Yapılacak çalışmalarla güvenlik açıklarının kapatılacağı belirtilirken, kontrol sistemlerinin büyük bölümünün 2018 yılı içerisinde hayata geçirilmesi planlanıyor.

‘SALDIRI ALIYORUZ’ DEMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl bütçe görüşmeleri sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Enerji Bakanı Berat Albayrak, yoğun siber saldırılara maruz kalındığını açıklamıştı. Albayrak “Ocak ayından beri dünyanın birçok noktasından, farklı siber saldırılar alıyoruz. Madenlerle ilgili ciddi bir ihbar geliyor. Bir yerleri rahatsız ediyoruz demek ki. Bunları her dakika, her gün söylemiyoruz ama tedbir alıyoruz, denetimi artırmaya çalışıyoruz” diyerek, Türkiye’deki yazılım firmalarıyla görüştüklerini söylemişti. Bakan Albayrak, ayrıca yabancı programlarla Türk yazılımlarını birleştirip, siber güvenlik açısından gerekli adımların atılacağını kaydetmişti.