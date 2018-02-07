Türk savunma sanayisi, 2018'le  birlikte güvenlik güçlerinin kullanımına yeni ürünler sunmaya başladı. Savunma ve  havacılık sektörünün ihracat performansında da artış yaşandı.Savunma sanayisinde faaliyet gösteren ana ve alt yükleniciler, tedarik  makamlarıyla imzaladıkları sözleşmeler kapsamındaki faaliyetlerine 2018'de yeni  ürünler ekleyerek devam ediyor.

Bu çabaların sonucunda Türkiye, insansız hava aracı (İHA)  platformlarındaki yetkinliğini yeni bir noktaya taşıdı.Uydu kontrolüyle görüş hattı ötesinde, gece ve gündüz şartlarında  otonom uçuş ve seyrüsefer yapabilen ilk İHA sistemi, Türk Hava Kuvvetlerinin  kullanımına sunuldu.ANKA-S olarak adlandırılan 2 hava aracı ve ilgili donanımlardan oluşan sistem, millî uçuş kontrol bilgisayarı, millî hava aracı kontrol bilgisayarı ve  millî dost/düşman tanıma sistemiyle emniyet ve operasyon kabiliyeti olarak  sınıfının en yetkin sistemlerinden biri olarak envanterdeki yerini aldı. ANKA-S, istihbarat, keşif ve gözetleme amaçlı olarak güvenlik  güçlerine katkı verecek.