Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk savunma sanayisi, 2018'le birlikte güvenlik güçlerinin kullanımına yeni ürünler sunmaya başladı. Savunma ve havacılık sektörünün ihracat performansında da artış yaşandı.Savunma sanayisinde faaliyet gösteren ana ve alt yükleniciler, tedarik makamlarıyla imzaladıkları sözleşmeler kapsamındaki faaliyetlerine 2018'de yeni ürünler ekleyerek devam ediyor.

Bu çabaların sonucunda Türkiye, insansız hava aracı (İHA) platformlarındaki yetkinliğini yeni bir noktaya taşıdı.Uydu kontrolüyle görüş hattı ötesinde, gece ve gündüz şartlarında otonom uçuş ve seyrüsefer yapabilen ilk İHA sistemi, Türk Hava Kuvvetlerinin kullanımına sunuldu.ANKA-S olarak adlandırılan 2 hava aracı ve ilgili donanımlardan oluşan sistem, millî uçuş kontrol bilgisayarı, millî hava aracı kontrol bilgisayarı ve millî dost/düşman tanıma sistemiyle emniyet ve operasyon kabiliyeti olarak sınıfının en yetkin sistemlerinden biri olarak envanterdeki yerini aldı. ANKA-S, istihbarat, keşif ve gözetleme amaçlı olarak güvenlik güçlerine katkı verecek.