Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapılan son araştırma ise gönüllere su serpti. KPMG Türkiye, Endüstriyel Üretim Sektörel Bakış 2018 Raporunda bugün 5,5 milyon kişinin istihdam edildiği endüstriyel üretim sektöründe, 4.0’ın etkisiyle 1,8 milyon işin ortadan kalkacağını, ancak bunun yerine 2,3 milyon farklı mesleğin doğacağını duyurdu. KPMG Endüstriyel Üretim Lideri Hakan Ölekli, yıkıcı teknolojilerin yükselişinin, dönüşüme ayak uydurmakta zorlananların sıkıntı yaşayacağını ortaya koyduğunu ifade etti ve “Bu sorunların önüne geçmek adına 2017’de T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ‘Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu’ kuruldu. Bu platformun, Endüstri 2.0 ile 3.0 arasında konumlanan Türkiye’deki endüstriyel üretim tesislerinin gelişmesini planlıyor.” dedi. Raporda ortaya çıkan veriler şöyle:

Türkiye’nin 3. çeyrekteki yüzde 11,1 büyümesinde yüzde 15,2 ile büyüyen üretim sanayisi başrolde.

Yeni teknolojiler 1,8 milyon işi ortadan kaldıracak ama yerine 2,3 milyon yeni meslek gelecek.

Türkiye’nin yerli otomobili birçok önemli fırsatı bir araya getirecek.

Endüstriyel üreti, 5,5 milyon kişiyi istihdam ediyor. Bu, toplam istihdamın yüzde 18,8’i seviyesinde.