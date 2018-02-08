Efrahim Gönültaş
Samsung Elektronik, Uluslararası Olimpiyat Komitesine ve diğer katılan tüm ülke sporcularına ve yetkililerine Samsung Galaxy Note 8 telefonu sınırlı sayıda hediye olarak vererek, kış olimpiyatlarında her anı belgelemelerini ve dünyaya paylaşmalarını sağlamak istedi. Şirket, Kuzey Kore ve İranlı sporculara ise telefon vermedi. Ülke organizatörleri karar için kızgın. Komitenin böyle bir karar almasında ABD’nin baskısı olduğu belirtiliyor.
Samsung, Kuzey Kore ve İran’a telefon vermedi
08.02.2018 - 03:37 | Son Güncelleme: 08.02.2018 - 03:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsung tarafından Güney Kore ve Kuzey Kore ortaklığında düzenlenen Phongchang Kış Olimpiyat oyunlarında ilginç bir olay gerçekleştirildi.
Efrahim Gönültaş
Etiketler : galaxy note 8,samsung,
542127 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/teknoloji/542127.aspx
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