Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Efrahim Gönültaş



Samsung Elektronik, Uluslararası Olimpiyat Komitesine ve diğer katılan tüm ülke sporcularına ve yetkililerine Samsung Galaxy Note 8 telefonu sınırlı sayıda hediye olarak vererek, kış olimpiyatlarında her anı belgelemelerini ve dünyaya paylaşmalarını sağlamak istedi. Şirket, Kuzey Kore ve İranlı sporculara ise telefon vermedi. Ülke organizatörleri karar için kızgın. Komitenin böyle bir karar almasında ABD’nin baskısı olduğu belirtiliyor.