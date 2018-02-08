Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, millî, güvenli ve en ileri teknolojilerle geliştirilen PTTMessenger ile kurumlar ve şirketlerin güvenli kurumsal haberleşme ihtiyacının giderildiğini belirterek, "Bu sayede, bilginin ve verinin en değerli varlık olduğu çağımızda, haberleşme konusunda güvenlik tehditlerinin giderilmesi sağlanmaktadır." dedi.

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, PTT'nin, güvenli haberleşme sistemleri üzerine uzun süredir yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları sonucunda, PTTMessenger olarak adlandırılan, millî kurumsal haberleşme ürününü geliştirdiğini söyledi.

Söz konusu ürünün rafta hazır bir teknoloji ürünü olduğuna dikkati çeken Arslan, "PTTMessenger, özellikle kurumsal haberleşme ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, şirketin ilgili teknolojiler konusunda uzman ekibiyle hazırlanmış bir yüksek teknoloji ürünüdür. Bu ürün, bilişim teknolojileri dünyasında ispatlanmış ileri haberleşme teknolojileri ve siber güvenlik metodolojileri kullanılarak geliştirilmiştir." diye konuştu.

PTTMessenger sayesinde bir kurumun ya da kuruluşun, sadece kendi çalışanlarının kullandığı, sunucular dahil uçtan uca bütünsel bir sisteme sahip olduğunu anlatan Arslan, trafiğin yurt dışına veya kurum dışına çıkmadığı bir altyapının kullanıldığını vurguladı.

Arslan, sistemin güvenliğinin ileri kripto teknolojileri kullanılarak sağlandığına işaret ederek, sisteme her türlü zafiyet tarama ve sızma testlerinin uygulanabildiğini bildirdi.

Bu özgün ürünün, uzman bilim adamları ve yazılımcılar tarafından incelenebilir şeffaflıkta olduğunun altını çizen Arslan, şöyle devam etti:

"Millî, güvenli ve en ileri teknolojilerle geliştirilen PTTMessenger ile kurum ve şirketler, güvenli kurumsal haberleşme ihtiyacını gidermektedir. Bu sayede bilginin veya verinin en değerli varlık olduğu çağımızda, haberleşme konusunda güvenlik tehditlerinin giderilmesi sağlanmaktadır."

İlk görüşmeyi Başbakan Yıldırım gerçekleştirdi

Başbakan Binali Yıldırım'ın, Bakanlar Kurulunun son toplantısı öncesinde Hatay'daki Zeytin Dalı Harekat Merkezi'ne PTTMessenger uygulamasıyla bağlanarak, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ile görüşme gerçekleştirdiğini anımsatan Arslan, uygulamanın millî ve güvenli kurumsal anlık mesajlaşma aracı olarak da kullanılabileceğini dile getirdi.

Arslan, bilgi güvenliği çerçevesinde millî bir çözüm olan uygulamanın güvenli iletişimle dışa bağımlılığı gidereceğine dikkati çekerek, sesli ve görüntülü mobil uygulaması bulunan PTTMessenger'ın ileri güvenlik teknolojileri barındırdığını söyledi.

Uygulamayla dosya ve medya gönderiminin yanı sıra lokasyon paylaşımının gerçekleştirilebileceğini vurgulayan Arslan, PTTMessenger'ın kurumlarda ya da millî bulut sisteminde barındırılabileceğini kaydetti.