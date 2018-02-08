Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanser üzerine araştırmalar yapan Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü yüksek lisans öğrencisi Nazlı Değer, Türkiye'de Fulbright Eğitim Komisyonunca Aziz Sancar bursu almaya hak kazanan ilk isim oldu.

Genç bilimci Değer, ağustos ayında ABD'deki Kuzey Karolina Üniversitesinde Aziz Sancar ile kanserin yanı sıra DNA hasarları ve onarımı üzerine araştırmalar yapmak üzere ABD yolculuğuna çıkacak.

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nazlı Değer'in öz geçmişinin Fulbright Eğitim Komisyonu tarafından kendisine gönderildiğini ve genç bilimciyi bu bilgilere göre seçtiğini anlattı.

Kızların eğitiminin kendisi için çok önemli olduğuna işaret eden Sancar, bu konuda elinden gelen her şeyi yapmaya çalıştığını kaydetti.

Sancar, halihazırda laboratuvarda Ankara, İzmir, Eskişehir, Azerbaycan ve Doğu Türkistan'dan 5 erkek Türk araştırmacı bulunduğunu aktararak, Nazlı Değer'in bu dönemde araştırma laboratuvarında çalışacak tek kadın araştırmacı olacağını söyledi.

Fulbright'ın Türkiye'de 60 yıldır burslar üzerine faaliyet yürüttüğünü anımsatan Sancar, "Nobel ödülü almamın ardından Komisyon, bu burslardan birini benim yanımda çalışacak bir öğrenciye vereceklerini söylediler. Ben de olur dedim. Onlar orada 5-6 aylık bir sürede önce kendileri seçim yapıyor. Seçilen öğrencilerin öz geçmişlerini bana gönderdiler. Ben bu öz geçmişleri inceledim. Ona göre karar verdim. Nazlı ile DNA onarımı ve kanseri tedavi etmek için bu onarımın nasıl yapılabileceği üzerine çalışacağız. Nazlı ile 4 yıl doktora programında bir araya geleceğiz." diye konuştu.

Sancar, ABD'deki üniversitesi ile Fulbright'ın bir anlaşma yaptığını ve her yıl araştırma laboratuvarına bir öğrencinin burslu geleceğini söyledi.

"Sancar, kız öğrencilere birçok destek veriyor"

Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Işık Yuluğ, Nazlı Değer'in başarılı bir lisans öğrencisi olduğunu, mezuniyetinin ardından üniversiteye yüksek lisans öğrencisi olarak kabul edildiğini bildirdi.

Yuluğ, Değer'in zaman zaman sabah başlayıp gece yarısına kadar çalıştığını belirterek, "Bir bilim insanında olması gereken uzun saatler çalışabilme özelliğine sahip bir öğrenci." diye konuştu.

Sancar'ın kız öğrencilerin eğitimine birçok farklı kampanya ile destek verdiğinin altını çizen Yuluğ, öğrencilerinin başarı bursu kazanmasının ve Sancar'ın laboratuvarında eğitim görecek olmasının kendileri için de gurur verici olduğunu söyledi.

Yuluğ, başarı bursu verilirken, öğrencinin akademik başarısına, stajlarda gösterdiği disiplin ve başarıya, yazdığı raporların düzgünlüğüne, bilimsel ifade yeteneğine, İngilizce bilgisinin iyi düzeyde olmasına ve birlikte çalıştığı hocalarının referanslarına bakıldığını bildirdi.

DNA hasarları ve onarımı üzerine çalışacak

Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunu ve aynı bölümde yüksek lisans öğrencisi Değer ise Fulbright Eğitim Komisyonunca sağlanan bursa başvurduktan sonra mülakat sürecini geçtiğini ve Sancar'ın bulunduğu Kuzey Karolina Üniversitesinde doktora yapmaya hak kazandığını dile getirdi.

Halen Bilkent Üniversitesinde Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde yüksek lisans eğitimine devam eden ve kanser üzerine araştırmalar yapan Türk bilim insanı Değer, ağustos ayında ABD'deki Kuzey Karolina Üniversitesinde, Aziz Sancar ile DNA hasarları ve onarımı üzerine çalışacağını belirtti.

Doktora bursunu kazandığı için mutlu ve gururlu olduğunu söyleyen Değer, "Bursu iyi şekilde değerlendirmek ve döndüğümde Türkiye'ye faydalı olmak için elimden geleni yapacağım." dedi.

Değer, bursu kazandıktan sonra Sancar ile e-posta yoluyla iletişim kurduğunu kaydederek, Nobel ödüllü bilim insanının kendisini Kuzey Karolina Üniversitesine kabul edildiği için tebrik ettiğini aktardı.