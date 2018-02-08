Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spotify, Türkiye ofisini kapattığını açıkladı. Konuya ilişkin tarafımıza ulaşan açıklama şöyle;



“Türkiye Spotify için önemli bir pazar ve biz Spotify olarak dünyanın en iyi müzik hizmetini Türkiye’deki müzikseverlere sunmaya devam etmekte kararlıyız. Türkiye’deki ofisimizin kapanıyor olduğu doğru ancak Türkiye’deki kullanıcılar ve sanatçılar için en iyi deneyimi sunmak üzere Türkiye pazarı ile ilgili olarak çalışmaya devam edecek bir ekibimiz bulunuyor.”



Spotify Türkiye Genel Müdürü Ergül Çivi ise Amerika Ticarî Direktörü olarak atandı.