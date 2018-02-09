Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX roketinin uzaya gönderilmesinin ardından Tesla Motors şirketi düşüşe geçti. Firma, 31 Aralık’ta sona eren çeyreklik dönemde 675,4 milyon dolar zarar ettiğini açıkladı. SpaceX şirketinin kurucusu Elon Musk'ın girişimiyle yapılan dünyanın en güçlü roketi, ABD’nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Üssü'nden önceki gün uzaya fırlatılmış, rokete Tesla'nın ürettiği bir otomobil de yüklenmişti.

Uzun bir süredir yeni nesil elektrikli arabalar üzerinde çalışan Tesla Motors’un şu ana kadarki en yüksek zararı 121 milyon dolar olmuştu.



RUSYA DALGA GEÇTİ

Öte yandan; Rusya Uzay Ajansı Roskosmos'un sözcüsü Igor Burenkov “Tesla'da işler iyi gitmiyor, bunu herkes biliyor. Falcon Heavy ile birlikte uzaya spor araba gönderilmesi mükemmel bir numaraydı. Sadece harikaydı” açıklamasını yaptı.

Rota şaştı

Dünyanın en güçlü roketi ile uzaya elektrikli bir otomobil gönderen Elon Musk'ın Mars hayali gerçekleşmedi. Roket gerekenden biraz fazla ateşlenince Tesla otomobil farklı bir rotaya girdi. Musk, otomobilin Mars'ı ıskalayacağını itiraf etti. Yeni yörüngenin, aracı Mars ile Jüpiter arasındaki asteroit kuşağına doğru götürdüğü

hesaplandı.