Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika eDevlet çöktü, eDevlet soyağacı sorgulama nasıl yapılır, eDevlet neden açılmıyor, eDevlete nasıl girilir sorularına bu başlık altında cevap vermeye çalıştık. Soyağacı sorgulama hizmeti, e-Devlet sisteminde yürürlüğe girdi ama uygulamaya yönelik yoğun talep eDevlet'in kilitlenmesine neden oldu. Milyonlarca vatandaşlar soyağı dışındaki işlemlerini bile güçlükle yaptı. Gece boyunca yoğunluğun sürdüğü sistemde sabah saatlerinde teknik çalışma başlatıldı.

E-DEVLET KAPISI İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYIN | E-DEVLET SOY AĞACI SORGULAMA EKRANI

E-DEVLET NEDEN AÇILMIYOR?

Birçok bürokratik işlemi kamu kurumlarına gitmeden yapabilme imkanı sağlayan e-Devlet, soyağacı sorgulama hizmetiyle de dikkatleri üstüne çekti.

Dün kullanıma açılan hizmet, yoğun ilgi gördü ve e-Devlet'in geneline erişimde sorunların yaşanmasına sebep oldu. Bunun üzerine e-Devlet'in hizmete açtığı soyağacı sorgulama hizmeti askıya alındı. Hizmetin askıya alınmasının sebebinin yoğun talep olduğu ifade edildi. Sistemdeki çalışma sürerken, uygulamanın bazı bölgelerde hâlâ hizmet veremediği ifade ediliyor.

SOYAĞACI SİSTEMİ ASKIYA ALINDI

Soy hizmeti sayfayı kilitledi. Alt-üst soy bilgisi sorgulama sistemine girenler, "Şu anda kullandığınız hizmette yaşanan talep yoğunluğu nedeni ile işleminiz sıraya alınmıştır. İşlem sonucunuz birazdan otomatik olarak görüntülenecektir" uyarısıyla karşılaştı. Daha sonra sisteminin genelindeki problemi düzelten e-Devlet, soyağacı sorgulama bölümünü askıya aldı. Hizmete ulaşmaya çalışanlar kişilerin karşısına "Yapılan teknik bir çalışma nedeniyle hizmet sunulamamaktadır" uyarısı çıkıyor.

SOYAĞACI NEDİR?

Soy ağacı veya aile ağacı, bir kişinin soyundan olan kişileri gösteren çizelgedir. Atasal çizelgeler bir kişinin atalarını gösterir, o kişi altta, ataları yukarda gösterildiği için çizelge bir ağaca benzer. Aslında e-Devlet Kapısı bünyesine eklenen bu özelliğin büyük kolaylık sağlaması bekleniyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile yapılan iş birliği sayesinde "Alt-Üst Soy bilgisi sorgulama" yapmak mümkün olacaktı. Sistemin tekrar devreye girip girmeyeceği henüz bilinmiyor.

ALT-ÜST SOY BİLGİSİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Kullanıcı adı ve şifreleriyle e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü altyapısı üzerinden alt-üst soy bilgisi sorgulama hizmeti kullanılabiliyor. Sisteme girenler "belge oluştur" diyerek geçmiş yıllara ait soy ağaçlarını görebiliyor.