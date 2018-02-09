Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya devi Apple iPhone X ile birlikte home butonunu da telefonlarından kaldırdı. Ancak asıl soru iPhone X ile birlikte Apple'ın bu tuşlu yeni iPhone'lardan üretip üretmeyeceği.

Apple Touch ID’den vazgeçiyor. Tedarik zincirlerinden gelen raporlar bu yılki iPad ve iPhone modellerinde Face ID kullanılacağını doğruladı. Peki bu ne anlama geliyor?

Artık parmak izinizi telefonlarda kullanamayacaksınız; Apple size bu şansı vermeyecek; onun yerine daha üst düzey güvenlik için iPhone X'te olduğu gibi tüm iPhone'lara yüzünüzle telefonun ekran kilidini açabileceksiniz.

Apple bu sene 3 yeni iPhone modeliyle gelecek. Bununla birlikte iPhone X'ler de önümüzdeki aylarda tarih olacak; bunun sebebi ise kötü giden satış rakamları ve yeni iPhone'lara artık öncelik verilmesi.

Touch ID'nin kalkmasıyla birlikte artık home butonunu hiçbir iPhone'da görmeyeceğiz. Az sonra yapacağınız ayar değişikliğiyle yeni iPhone'unuza bomba bir özellik ekleyeceksiniz!

Önce Menü'den Ayarlar/Genel'e girin.

Erişilebilirlik'e dokunun.

AssistiveTouch seçeneğini aktif edin...

En Üst Menüyü Özelleştir seçeneğine tıklayın...

6 olan rakamı 1 olana kadar düşürün.

Özel simgesine basıp Ana Ekran seçeneğini seçin...

Home botununun şeklini seçin ve Ana Ekran tuşu aktif olmadığında şeffaflık seviyesini % (yüzde) 30 olarak ayarlayın...

Bu adımları uyguladıktan sonra iPhone X'inizde bir ana ekran tuşu belirecek ve bunu istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz.

Ama durun, daha bitmedi!

iPhone X ile birlikte sadece home butonu tarih olmuyor; telefonlarda pek çok şey değişiyor; artık telefonu bildiğiniz yolla kapatamayacaksınız bile! İşte milyonları ilgilendiren o önemli değişiklikler... Bilmeyen kalmasın!

Öncelikle Power yani Güç butonu (sağda) artık tek başına telefonu kapatmanıza yaramıyor! Peki telefonu kapatmak için ne yapacaksınız?

Artık hem Güç (sağda) hem de ses aç/kapa butonlarından herhangi birine aynı anda basarak telefonu kapatma seçeneğiyle karşılaşacaksınız.

Durun daha bitmedi!

Daha önce tüm iPhone'larda olan batarya güç gösterge oranı (yüzdelik dilim %) ilk bakışta görülmeyecek. Yüzdelik dilimle kalan batarya ömrünü öğrenmek için telefonu bir süre kullanmanız gerekiyor.

Benzer şekilde daralan alandan dolayı Bluetooth simgesi de açık olmasına karşın ekranda görülmüyor.

Artık home butonu tarih olduğu için ekran görüntüsü almak istediğinizde yapacağınız işlem de değişti. Ekran görüntüsü almak için yapmanız gereken ise aynı anda GÜÇ butonuna ve SES AÇMA butonuna basmak!

Home butonuna bastığımızda ana ekrana dönebiliyorduk. Peki bu buton olmadan bunu nasıl yapacağız?

Bunun için parmağınızı iPhone ekranının hemen altında göreceğiniz beyaz çentikten yukarı doğru hafifçe kaydıracaksınız. Böylece siz nerede olursanız olun ana ekrana dönmüş oluyorsunuz.

Home butonuna çift tıkladığımızda uygulamaları bir bir kapatabiliyorduk. Peki home butonu yokken uygulamaları nasıl kapatacaksınız?

Bunun için de yine ekranın altındaki çentik size yardımcı olacak ve herhangi bir uygulama ekranınızda açıkken parmağınızı hafifçe yukarı kaydıracaksınız. Hızlı yaparsanız bu işlem mümkün olmuyor. Ama bu da yeterli değil!

Ayrıca bu küçülen pencerelerin herhangi birinin üzerine basılı tutmanız gerekiyor. Bundan sonra tepelerinde eksi işareti gördüğünüzde uygulamaları ister eksi butonuna basarak isterseniz de yukarı doğru iterek uygulamaları kapatabiliyorsunuz.

iPhone'da oyun oynuyorsunuz veya başka bir uygulama içindesiniz. Peki uygulamadan ya da oyundan nasıl çıkacaksınız?

Hangi uygulama açık olursa olsun alt tarafta beyaz uzun bir çentik göreceksiniz. Home butonu yerini bu çentiğe bıraktı alsında. Bu çentiğe dokunup ekranda parmağınızı yukarı doğru kaydırın. Hepsi bu!