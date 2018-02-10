Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şirket, kişisel bakım ürünlerinde yüzde 35’e varan indirimi devreye aldı. Bu kaspamda tıraş makineleri, saç düzleştiriciler, epilasyon cihazları, saç kurutma makineleri cazip fiyatlarla satışa sunuldu. TeknoSA, seçili LG TV’lerle birlikte, 1.299 TL değerinde “Soundbar” da hediye ediyor. Reeder P12S akıllı telefon 1.599 TL, Huawei P9 Lite de 1.099 TL’den seçenekler arasında yerini aldı. Herhangi bir model Apple Watch satın alana da, ikincisi 200 TL indirimle verilecek. Filtre kahve makinelerinde ise yüzde 25’e varan indirim fırsatı tüketicileri bekliyor.