Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kulüp üyesi Caner Çiftçi'nin, sosyal ağlar üzerinden etkinliklerde aynı anda beş kişi ile görüntülü görüşebilmek için hurda malzemelerden özçekim çubuğu imal etmesi Turkcell de ilgiyle karşılandı.

Çiftçiye, Turkcell tarafından bir adet cep telefon hediye edildi.

BİP'in çoklu ekran özelliği kullanılarak Çiftçi ile Turkcell yetkilileri arasında görüntülü görüşme gerçekleştirildi, çoklu ekran özelliği tanıtıldı.

Caner Çiftçi, yaptığı açıklamada, BİP'in çoklu ekran özelliği sayesinde etkinliklerde birden fazla kişiyle aynı anda görüşme imkanını yakalayacaklarını aktararak,"Yaylalarda gerçekleştirdiğimiz etkinlikler sırasında araçlardaki arkadaşlarımızla sürekli irtibat halinde olmamız gerekiyor. Araçların birbirinden kopmaması için durumları ve nerede bulundukları bizim önemli. Yine yardıma ihtiyaç duyanlarla da irtibata geçmek mühim. Çoklu ekran özelliği sayesinde aynı anda 6 kişi ile aynı görüşme fırsatı elde edeceğiz ve iletişimimiz kesilmemiş olacak." dedi.



- BİP ile bir çok uygulamayı gerçekleştirmek mümkün



BİP, sesli ve görüntülü arama özelliklerini yanı sıra birçok farklı yanlarıyla benzerlerinden ayrılıyor. Grup görüntülü görüşme, para gönderme, titreşim gönderme, bas konuş, kaybolan mesaj, HD fotoğraf gönderme, her yöne arama, çıkartma ve caps gönderme, oyunlar ve faks gönderme, BİP’i diğer benzer uygulamalardan ayıran özellikler arasında yer alıyor.

Türkiye'den çıkan ve tamamen yerli kaynaklarla geliştiren BİP’te caps oluşturma, kaybolan mesaj ve keşfet alanı öne çıkıyor. Karşı tarafta uygulama olmamasına rağmen arama ve haberleşme yapılabilmesine olanak sağlayan BİP ile, sabit telefonlar da aranabiliyor.

BİP sayesinde 6 kişiyle aynı anda yüksek kalitede görüntülü görüşme yapılabiliyor. Türkiye’de bir ilk olan, bugün 100’den fazla servisin kullanıldığı keşfet alanında onlarca farklı işlem, sesli komut veya mesajla gerçekleştirilebiliyor. 18 milyon kişi tarafından indirilen BİP, 192 ülkede kullanılabiliyor.

Mobil oyun platformu nda Sudoku, Jelly Madness, Bubble Shooters gibi pek çok popüler oyun yer alıyor.

Google Play ve App Store’da 2017 yılının en popüler uygulamalarından biri olan BİP son olarak para transferinde yeni bir dönem başlattı.