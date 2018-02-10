Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

WhatsApp, Hindistan'daki kullanıcılar için dahili bir ödeme hizmetini hizmete sundu. Bu yeni özellik, uygulamanın beta sürümünda şu anda aktif edildi. Özellik, ülkenin en popüler bankacılık kurumlarının çoğunu içeren UPI (Birleştirilmiş Ödemeler Arayüzü) adlı programına bağlı olarak çalışıyor. Kullanıcılar bu şekilde WhatsApp üzerinden birbirlerine para gönderebilecek ve para alabilecekler. Hizmet, Hindistan Devlet Bankası, ICICI Bankası, HDFC Bankası ve Eksen Bankası da dahil olmak üzere bölgedeki uzun bir banka listesini desteklemekte.

WHATSAPP'TAN NASIL PARA GÖNDERİLİR?

WhatsApp'taki bu ödeme sisteminin nasıl çalıştığı ise henüz yeni gün yüzüne çıktı. Öncelikle kullanıcıların bağlantılı banka hesabı kurulumu yapmaları gerekiyor. Özelliği aktif ettiğinizde cep telefonu numaranız ile banka hesabınızı eşleştirmiş oluyorsunuz.

'Ödemeler' ekranından bankanız aracılığıyla size bir SMS gönderiliyor ve siz de SMS doğrulamasıyla gerekli onayı aldıktan sonra para göndermeye hazır hale geliyorsunuz. Sonrasında ise listelenen bankalardan kullanmak istediğiniz bankayı seçeceksiniz ve banka hesabınızı eşleştireceksiniz.Ardından para göndermek istediğiniz kişinin WhatsApp profilini açın.

Burada kişiye göndermek istediğiniz şeyler arasında "Ödeme" adlı yeni bir sekme göreceksiniz. Buna basın. Buna basınca göndermek istediğiniz tutarı girin ve telefonunuza onay kodu gelecek. Onayladıktan sonra tıpkı konum atar gibi karşı tarafa bir mesaj halinde gönderdiğiniz para, miktarıyla birlikte karşı tarafta görünecek.Şu an beta sürecinde olan servisin kısa süre sonra beta'dan çıkması bekleniyor. Önümüzdeki dönemde de Amerika ve Avrupa başta olmak üzere diğer pazarlara gelmesi bekleniyor. Ayrıca ülkemizdeki kullanıcılar da önümüzdeki dönemlerde bu özelliğie kavuşacaklar.

(Sabah)