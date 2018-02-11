Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Buzulların kâşifi" olarak liderliğini üstlendiği 2. Ulusal Antarktik Bilim Seferi Ekibi'nde, 4'ü kadın toplam 27 katılımcı bulunduğuna dikkati çeken Özsoy, ikinci sefer haricinde 6 Türk bilim kadınının da Şili, Polonya ve Çek Cumhuriyeti üslerindeki çalışmalara dahil olduklarını ve böylece 2018'de toplamda 10 bilim kadınının kıtada araştırma yapacağını bildirdi.

Özsoy, Antarktik araştırmalarında uzun yıllar "Kadın çalışamaz" denildiğine ve bu yönde politika güdüldüğüne işaret ederek, "Kutup araştırmalarına büyük bütçelerle dahil olan ABD, Almanya ve İngiltere gibi kadın yöneticileri olan ülkelerle eş seviyede olmak ben ve ülkem için büyük gurur. Amacımız, kutup bölgeleri için sabitlenmiş tüm kurallar çerçevesinde uyumlu davranarak, Türkiye'nin de özgün bilim yapabileceğini ve kabiliyetlerini göstermek, genç bilim insanları ve özellikle kadın araştırmacılar yetiştirmek, dünya bilim literatürüne katkıda bulunmak." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlere, özellikle de kadınlara tavsiyelerde bulunan Özsoy, şunları kaydetti:

"Onlara bol bol okumalarını, kendilerine güvenmelerini, girişken olmalarını, hata yapmaktan korkmamalarını öneririm. Yabancı dillerini geliştirsinler, akademik yayınları mutlaka okusunlar, dünya tarihine hakim olsunlar. Okudukça ve öğrendikçe, diğer milletlerle konuları istişare edebilirler, hatta gerekli durumlarda fikirlerini temeli güçlü kaynaklara dayanarak savunabilirler. Kendine güvenen, bilgili gençlere ihtiyacımız var."