Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

4100 mAh pil kapasitesinin yanı sıra 5-inç LTPS LCD HD ekran da parlak ve keskin bir görüntüleme deneyimi sunarken daha az güç tüketiyor. Çift sim kart desteğiyle gelen Nokia 2’nin fiyatı ise 699 TL.

Nokia 2 özellikleri

Ekran: 5.0” HD 1280 x 720 LTPS LCD, In-Cell Touch, Corning® Gorilla® Glass 3

İşletim Sistemi: Android Nougat

İşlemci: Qualcomm Snapdragon

RAM: RAM 1GB DDR3

Depolama Alanı: 8GB e-MMC (MicroSD kartı ile 128GB’e kadar)

Kamera: LED flaşlı 8 MP arka kamera, 5 MP ön kamera.

Pil: 4.100 mAh