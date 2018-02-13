Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Apple’ın önümüzdeki yıllarda satışa sunacağı telefonların kılavuzu olan iPhone X, yakında kendisi kadar yenilikçi rakiplerle karşılaşacak

Bloomberg’in haberine göre, Google mobil işletim sistemi Android üzerinde radikal değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

İsminin ‘Pistachio Ice Cream’ olacağı söylenen yeni Android sürümünde, tıpkı iPhone X’un ekran çentiği gibi çıkıntıları destekleyen dinamik ekran özelliği olacağı belirtiliyor. Bu sayede Android’li akıllı telefon üreticileri iPhone X’daki Face ID benzeri yüz tanıma teknolojilerini daha rahat benimseyebilecek.

Yüz tanıma sistemlerinin, parmak izi okuyucuların yerine gelerek akıllı telefonlarda yeni güvenlik standardına dönüşmesi bekleniyor.

Gazeteye göre, Android işletim sisteminde yapılacak bu değişiklik, Google’ın daha fazla iPhone kullanıcısına Android’e geçirme planının bir parçası. Şirket, Apple tarafından domine edilen amiral gemisi segmentinde Android’in daha etkin olmasını istiyor.