Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

E-devlet üzerinde geçen hafta hizmete açılan soyağacı sorgulama sistemi milyonlarca vatandaşın yoğun ilgisi nedeniyle kilitlenmiş, e-devlet üzerindeki diğer başlıklar altında yapılan işlemlerde de yavaşlamalara neden olmuştu. Alt-üst soyağacı sorgulama için kullanıcılardan gelen yoğun talebi karşılamak üzere soyağacı öğrenme sistemi düzenlemeye alınmış, soyağacı sorgulama ekranı da geçici olarak durdurulmuştu.

Vatandaşların merakla beklediği soyağacı sorgulama sistemi 14 şubat akşamı e-devlet'te tekrar erişime açıldı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan ilgili resmi açıklamaya ulaşmak için tıklayınız.

SOYAĞACI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Nüfus kütüğünüzdeki kayıtlı alt-üst soy geçmişinize siz de sadece birkaç adımla ulaşabilirsiniz. Soyağacımı nasıl bulurum diyenler için işte adım adım soyağacı sorgulama:

Turkiye.gov.tr adresinde yer alan e-Devlet platformuna giriş yapabilmeniz için ilk olarak PTT şubelerinden bir e-Devlet şifresi almanız gerekir. Sisteme T.C kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yapmalısınız. Soyağacınızı öğrenmek için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bölümü altında yer alan Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama ekranına tıklayınız. E-devlet üzerinde arama kutucuğuna yazarak da bu alana kısa yolla ulaşabilirsiniz. Bu ekranda Alt Üst Soy Listesi okunabiliyor ve ayrıca belge görüntülenmesi de sağlanabiliyor.

Sayfaya girenler 1800`lü yıllara kadar üst soy bilgilerine ulaşma imkanı bulabiliyor. Üretilen belgelerde kişilerin yalnızca kendilerine ait alt-üst soy bilgileri bulunuyor. Belgelerde, 6698 Sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" gereğince kardeşler gibi yan soylarına ait bilgiler ise e-Devlet üzerinden paylaşılmıyor.

Soyağacı sorgulama sistemi için nasıl bir değişiklik yapıldı?

Alt-üst soy bilgisi sorgulama sistemi hizmete ilk girdiğinde ekran üzerinde otomatik görüntülenme hedefleniyordu:

E-devlet kapısında Alt-üst soy bilgisi sorgulama yapılınca “Şu anda kullandığınız hizmette yaşanan talep yoğunluğu nedeni ile işleminiz sıraya alınmıştır. İşlem sonucunuz birazdan otomatik olarak görüntülenecektir” bilgisi yer alıyordu.

Yapılan çalışmalar sonucu şimdilik soyağacı belgesi için sadece talep toplanıyor.

Soyağacınızı sorguladığınızda sistemde:

“Talep sıranıza göre alt-üst soy bilgileriniz en kısa sürede hazırlanacaktır. Belgeniz oluşturulduğunda doğrulanmış cep telefonu numaranız veya e-posta adresinize bilgilendirme yapılacaktır." uyarısı yer alıyor.

E- devlet Şifrenizi Hatırlamıyorsanız…

Şifreyi kaybetme, unutma veya çaldırma ve benzeri durumlarda yeni bir şifre için şifre yenileme hizmetinden yararlanabilirsiniz.

Bu uygulamayı kullanmak için profilinizde bulunan iletişim bilgilerinden cep telefonu numaranızı ya da hem cep telefonu numaranızı hem de e-postanızı e-Devlet Kapısında doğrulamış olmanız gerekmektedir.

Bu işlemlerden herhangi birini yapmadığınız takdirde PTT şube ve Merkezlerinden şahsen yeni bir şifre almanız gerekmektedir. Şifre yenileme hizmetinin detayları için 160 numaralı e-Devlet Kapısı İletişim Merkezinden destek alabilirsiniz.