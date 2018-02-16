Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür

Televizyon ve uydu alıcıları alanında büyük değişim başlıyor. Türksat’ın MPEG-4 HD formatında yüksek çözünürlüklü yayın teknolojisine geçmesiyle birlikte hanelerde hâlen kullanılan 10 milyon eski tele-vizyon ve 8 milyon SD uydu alıcısı değişecek. Şubat ayı itibarıyla başlayan dönüşümün bedelinin ise 2,7 milyar lirayı bulması bekleniyor. Telekomünikasyon Uydu ve Yayıncılık İş İnsanları Derneği (TUYAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Özaydın Türkiye’nin 2000 yılında analog yayından bir gecede SD yayına geçtiğini belirterek “Benzer bir süreç HD yayına geçişte yaşanıyor. Türksat’ın yeni MPEG-4 formatlı HD yayın teknolojisiyle ülkemiz yeni bir dönüşümü yaşayacak ve yakın zamanda standart çözünürlüklü yayın yapan tüm SD kanallar HD yayın yapmaya başlayacak. Şu an uydudan yayının kanala maliyeti 20 bin dolar civarında. Kanallar sadece 3 bin dolar ödeyerek MPEG-4 HD formatında yüksek kalitede yayın yapabilecek” dedi. Şubat ayı itibarıyla 17 kanalın MPEG-4 HD formatına geçmeyi kabul ettiğini dile getiren Özaydın “Türksat’ın bünyesinde 440 kanal bulunuyor. Bunların 300 ise hâlen SD formatında yayın yapıyor. Yıl sonuna kadar dönüşümün yüzde 80’inin tamamlanmasını bekliyoruz. Yayınlarla birlikte Türkiye’de en az 10 milyon eski TV ile 8 milyon adet uydu alıcısı değişecek. TV tarafından 2 milyar dolarlık olmak üzere toplam 2,7 milyar dolarlık bir değişim öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

TKGS LOGOSUNA DİKKAT

TUYAD olarak kendilerinin de bu dönüşüme verdiğini dile getiren Özaydın, “Üye firmalarımızla birlikte herkes HD yayın izlesin diye eski uydu alıcısını getirene yüzde 20 indirimle TÜRKSAT Kanal Güncelleme Sistemine (TKGS) sahip HD uydu alıcısı veriyoruz. Vatandaşlardan da ricam uydu alıcısı satın alırken TKGS logosu olup olmadığına mutlaka bakın. TKGS ibresi varsa bütün standartları karşılıyor demektir. Ayrıca uydu alıcılarının geri toplanması konusunda ELDAY derneğiyle önemli bir iş birliğine gittik. Böylece sektörümüzün de hassasiyet gösterdiği Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği (AEEE) kapsamında eski SD uydu alıcıları ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılacak” diye konuştu.

ÇÖP HÜKMÜNDE

Türkiye’de her yıl 10 milyon adet SD uydu alıcısı satıldığına dikkat çeken Hayrettin Özaydın, “Piyasadaki uydu alıcılarının yüzde 44’ü HD, yüzde 56’sı ise SD. Neredeyse hane başına 2,8 adet uydu alıcısı düşüyor. 60 milyon uydu alıcısı ise evde hiç kullanılmadan saklanıyor. Maalesef insanlar bunlara kıymetli eşya muamelesi yapıp elinden çıkarmıyor. Oysa tamamen çöp hükmündeler. Bunların bir an önce geri dönüşüme kazandırılması gerekiyor” dedi.