Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürü Bilal Tırnakçı, "Verilerimize ulaşmaya çalışan, kendilerine 'hacker' diyen birtakım insanların saldırı yöntemlerine göre teknikler ve çözümler geliştiriyoruz. Bu manada bize ciddi katkıları var." dedi.

MEB YEĞİTEK Genel Müdürlüğü, İstanbul Millî Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği "Siber Güvenlik ve Sosyal Medyanın Doğru Kullanımı Çalıştayı" Ataşehir Zübeyde Hanım Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü'nde başladı.

Çalıştayda konuşan YEĞİTEK Genel Müdürü Tırnakçı, öğretmen atamaları döneminde çoğu yurt dışından yoğun siber saldırılara maruz kaldıklarını söyledi.

Öğretmen adaylarının sisteme girmelerine engel olunmaya, bu sayede onların MEB'e tepki göstermelerine çalışıldığını dile getiren Tırnakçı, bu saldırılara karşı çeşitli önlemler aldıklarını vurguladı.

Bilal Tırnakçı, "Son öğretmen atamalarında, Sayın Bakanımız '9 Mayıs'ta müracaatları alacağız' dediği zaman biz bütün tedbirleri aldık ve gece 12.00'de sistemi açtık. Öğretmen adaylarının hepsinin anbean takip ettiğini de biliyoruz. Yani biz sabah 09.00 dediysek bile onlar gece 12.00'den itibaren takip etmeye başlıyorlar. Gece 12.00'de açılacağını duyurmamıza rağmen geceden sabaha kadar 40 bin tane müracaat aldık. O kitlenin heyecanını aldık. Sabah da bir sıkıntı olmadı ama gün içerisinde yüksek hızlarda saldırılar oldu. Ancak sistem aldığımız tedbirlerle de zorlanmadı. Bizim kıymetli verilerimize ulaşmaya çalışan, kendilerine hacker diyen birtakım insanların saldırı yöntemlerine göre teknikler ve çözümler geliştiriyoruz. Bu manada bize ciddi katkıları var." şeklinde konuştu.

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilgin Metin ise üniversite bünyesinde siber saldırılara karşı verdikleri eğitimlere, bunlara karşı alınması gereken önlemlere değindi.

Bugün insanların siber bir savaşın ortasında bulunduğunu vurgulayan Metin, şunları kaydetti:

"Bilgisayarınıza ve telefonunuza antivirüs programı yükleyin, bilgisayar güncellemelerini mutlaka yapın. Ekran koruma şifreleriniz bulunsun ve aktif olsun. Kullandığınız adsl internet modemleri yenileyin. Çünkü eski modemlerde ne kadar karmaşık bir şifre kullanırsak kullanalım çok kolay bir şekilde cihazların kablosuz şifreleri kırılabiliyor. Cep telefonlarınızda sürüm güncellemelerini yapın. Telefon ve bilgisayarlarınız için düzenli olarak yedeklemeleri alın. Bilgisayarınız çalışmaz duruma gelirse bununla ilgili mutlaka acil müdahale planınızın olması gerekir."

"Günlük ortalama 3 saat sosyal ağ kullanım süremiz var"

Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nilgün Tosun da sosyal ağlarda ortaya çıkan güvenlik riskleri ve tehlikeler üzerine bir sunum gerçekleştirdi.

Dünya üzerinde 500 sosyal ağın kullanıldığını dile getiren Tosun, şunları söyledi:

"Türkiye'de nüfusun yüzde 63'ü sosyal ağ kullanıyor. Dünyada rekorumuz var. Günlük ortalama 3 saat sosyal ağ kullanım süremiz var. Sosyal ağ arkadaşlıklarından kaynaklı tehditlerin başında sahte, tehlikeli, aldatıcı kullanıcılar, dolandırıcılar, ele geçirilmiş hesaplar geliyor. Sosyal ağlarda arkadaş listesinin herkese açık olmamasına dikkat edilmeli. Oyun istekleriyle gelen kötü yazılımlar bulunuyor. Siber ve sanal zorbalık konusunda çocuklar için dikkat edilmeli. Cep telefonunda indirilen uygulamaların metinlerini okumadan kullanım izni vermeyin. Oturduğunuz evin dış cephesini gösteren fotoğraf çekip, konum bilgilerini asla paylaşmayın. Siber güvenliğin seçmeli ders olarak okutulabileceği söylendi ama hem siber güvenlik hem de 'sosyal ağ' zorunlu ders olarak okutulmalıdır. Bu alanda eğitim veren liseler açılabilir."

Çalıştaya İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Altınöz, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Özgür Karlıtepe, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, HAVELSAN, TÜBİTAK BİLSEM, Bilişim İnovasyon Derneği, ISACA İstanbul, BTRisk Bilgi Güvenliği, GAIS Security, GeMedya yetkilileri ve Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Trakya Üniversitesi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden akademisyenler katıldı.