Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

55 inçlik Transparent OLED ekran, jilet inceliğinde kenarları ve şeffaf tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Otel konuklarına ekstra konfor sunmak için tasarlanan ödüllü OLED Wallpaper TV ise duvarda tablo varmış hissi uyandırıyor.