Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turkcell Maltepe Teknoloji Plaza’da kurulan yeni merkez sayesinde, özel uzman ekipler kurumların yaşayacağı siber saldırılara karşı izleme yaparak, muhtemel siber ataklar öncesinde gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayacak. Böylece kurumların veri ve bilgi kayıplarının önüne geçilecek. Siber saldırıların ve tehditlerin sayısının her geçen gün arttığını dile getiren Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, “Kurumların dijitalleşmesiyle birlikte internete bağlı çalışan sistemlerinin ve iş süreçlerinin de sayısı da hızla artıyor. Bu da gerek global gerekse yerel bir takım siber güvenlik risklerini beraberinde getiriyor. Ortaya çıkabilecek riskleri önceden görerek engellemek için kurumların kendi bünyesinde siber güvenlik uzmanı bulundurması ve yatırım yapması çeşitli nedenlerle her zaman mümkün olamıyor. İşte tam da bu nedenle şirketlere sıfır yatırım maliyetiyle uçtan uca üst düzey siber güvenlik hizmeti sunacağımız yeni merkezimizi hayata geçirdik. Merkezimizin üstün teknolojik altyapısının yanı sıra 7/24 esasına göre çalışan profesyonel ekiplerimizle şirketleri siber ataklara karşı koruyarak, sistem kesintilerinin önüne geçmiş olacağız. Böylece şirketlerimizin gereksiz kayıplarının önüne geçerek olası maddi kayıpları da engellemiş olacağız” dedi.

Siber suçların dünya ekonomisine zararı 600 milyar dolar

Siber suçluların dünya ekonomisine verdiği zarar devasa boyutlara ulaştı. McAfee’nin hazırladığı “Siber Suçun Ekonomik Etkisi - Azalma Yok” adlı rapora göre siber suçların küresel ekonomiye verdiği zarar 2014 yılında 455 milyar dolar iken 2017 yılında 600 milyar dolara yükseldi. Online dünyada 6 bin ayrı suç işlenirken fidye yazılımlar en hızlı büyüyen siber suç araçları oldu. Rapora göre Tor ve Bitcoin gibi kripto paraların anonim yapısı sebebiyle siber suçluların tespit edilmesi zorlaşıyor.