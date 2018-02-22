Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bimeks’ten yapılan açıklamada, ticari ve finansal darboğazı aşarak normal ticari kapasitesine tekrar dönme amacıyla iki alternatifli çözüm paketi kapsamında bankalar ve tahvil yatırımcılarından yazılı cevapların toplanmaya devam edildiği belirtildi. Açıklamada “Şirketimiz mevcut olumsuz şartların etkisiyle mağaza ve personel sayısını azaltmak mecburiyetinde kalmıştır. Hâlihazırda şirket envanterinde, 21’i geçiçi kapama durumunda tutulan 24 mağaza ve 38 çalışan bulunmakta olup, olumsuz şartlar sebebiyle şirket faaliyetinin durma noktasına geldiği, sunulan planın bu olumsuz durumun üstesinden gelmek için nihai çözüm olduğunu belirtmek isteriz” denildi.