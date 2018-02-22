Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de ilk defa üniversite ve yüksek lisans öğrencileri arasında düzenlenen Türksat Model Uydu Yarışması'nın 3'üncüsü, Türkiye Teknoloji Takımı'nın iş birliğiyle organize edilecek.

İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında gerçekleştirilecek 3. Türksat Model Uydu Yarışması'nın adresi İstanbul Yeni Havalimanı olacak.

Organizasyonla "tasarla-yap-uçur" modelinde gerçek uydu sistemlerinin yapım süreçlerini birebir uygulama şansı elde edecek öğrenciler, farklı üniversite takımlarıyla tecrübe paylaşımı ve sektörde faaliyet gösteren kurumlar, şirketler, uzmanlar ve mühendislerle iletişim imkanı bulacak.

Yarışmada birinciliği elde edecek takım üyelerine 2 bin lira, ikinci takım üyelerine bin 500 lira, üçüncü takım üyelerine ise bin lira tutarında anlaşmalı teknoloji mağazalarında kullanabilecekleri hediye çeki verilecek.

Gerçek uydu sistemlerinin yapım süreçlerine çok yakın modellemelerin yapılacağı yarışmayla ilgili detaylı bilgiye www.modeluydu.org adresinden ulaşılabilecek.