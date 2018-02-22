Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medya devi Facebook ve Instagram dünya genelinde çöktü. Siteye girmeye çalışan kullanıcılar 'Üzerinde çalışıyoruz, en kısa zamanda düzelteceğiz' şeklinde uyarıyla karşılaşıyor. Türkiye'de ise erişim problemi yok.

AVRUPA VE ASYA'DA PROBLEM YAŞANIYOR

Facebook; başta Avrupa olmak üzere ABD ve Asya'da pek çok bölgede çökmüş durumda. Erişim problemi Türkiye'de yaşanmazken, Avrupa ve Asya'daki pek çok ülkede erişim sorunu dikkat çekiyor. Facebook'tan konuyla ilgili bir açıklama yok; ancak sayfaya giremeyen kullanıcıları karşılayan mesaj şöyle: