Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL

Careem Türkiye Genel Müdürü Dilara Demir Kısakürek, tüm vergi ve yasal yükümlülükleri yerine getirdiklerini ifade ederek, mart ayından itibaren e-fatura sistemine geçeceklerini bildirdi. Mobil araç çağırma uygulamaları alanında mevzuatta yaşanan aksaklıklara da dikkat çeken Kısakürek “Başbakanlık Yatırım Ajansı ve Ulaştırma Bakanlığı ile görüşüyoruz. Maalesef çok karmaşık bir mevzuat var. Türkiye’de ulaşımı Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı, kara yollarını ise Karayolları ve Trafik Kanunu düzenliyor. İçişleri Bakanlığı da Büyükşehir Belediye Kanunu ile şehir içini Ulaşım ve Koordinasyon Merkezlerine devretmiş. Bu merkezlerin aldığı karar ile bakanlıkla çakışıyor. Sorun da buradan çıkıyor. Mevzuatta yaşanan sıkıntıların giderilmesi gerekiyor” diye konuştu.

100 BİN KİŞİYİ İSTİHDAM EDECEK

Careem’in Türkiye’de bir yıllık bir süre içerisinde yüzde 35 pazar payına ulaştığını belirten Kısakürek “Türkiye’deki faaliyetlerimize geçen yılın başında başladık ve kısa sürede çok ciddi bir büyüme kaydettik. Son üç ayda araç filomuzu 6 katına çıkardık. Kullanıcılarımıza yönelik çağrı merkezi, rota paylaşma, çağrı maskeleme gibi birçok özelliğimiz bulunuyor. Yakın zamanda engelliler, çocuklu aileler ve evcil hayvanlar için de özel hizmetlerimiz olacak” diye konuştu. İstanbul’un ardından Çeşme ve Bodrum gibi tatil beldelerinde de hizmet vermeye başlayacaklarını dile getiren Kısakürek, 5 sene içerisinde Türkiye’de 100 bin kişiyi istihdam edeceklerini kaydetti.

20 MİLYON KULLANICI

6 yıl önce Dubai’de kurulan Careem 1,7 milyar dolarlık değeriyle dünyanın en büyük mobil araç çağırma uygulamaları arasında yer alıyor. Careem, Körfez bölgesi başta olmak üzere Kuzey Afrika, Türkiye, Mısır ve Pakistan dâhil 14’ten fazla ülkede 500 bin şoför ve 20 milyonu aşkın kullanıcısıyla 90’ın üzerinde şehirde faaliyet gösteriyor.