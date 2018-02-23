Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fikret Çengel - Münih / Almanya

Dünyada her şey iki tarzda gerçekleşir. Birincisi beyinde. Düşünüyoruz, planlıyoruz ve hayata geçiriyoruz. Buna kısaca teori diyoruz. Diğeri ise planı hayata geçirme evresi. ‘Kervan yolda düzülür’ kavramını da buna dahil edersek, buna da işin pratiği. Eksikler, hatalar varsa bunu düzeltip yolumuza devam ediyoruz, duruma göre bunu güncelliyoruz.

Dünya şimdi yeni bir evreye giriyor. Eşyalar akıllanıyor, yapay zekâ her şeyi yönetiyor, insansız fabrikalar kuruluyor, sürücüsüz otomobiller yollarda boy gösteriyor. Yükseliş ivmesini artıran dijital dönüşüm, günlük hayatı ve iş yaşamını kökten değiştirirken, şirketler için de rekabet konusunda en öncelikli konu hâline geliyor. Dijital dönüşümünü başaramayan şirketler verimlilik ve rekabette geride kalıyor. 2000 yılında dünyanın en etkin 500 şirketi sıralamasına girenlerin yarısı bugün oyun dışında kalmasının temel nedeni bu dönüşüme ayak uyduramaması.

Dönüşümün en iyi örneklerinden biri olan 126 yıllık Alman devi Siemens ‘Dijital İkiz’ teknolojisi ile gerçek dünyayı sanal ortama taşıyor. Otomobilden ayakkabıya, robottan çim sahaya kadar önce ‘Dijital İkizi’ni oluşturuyor. Nesnelerin üzerine yerleştirilmiş sensörlerden gelen veriler kullanılarak fiziksel bir üretimin bire bir kopyası dijital ortamda simüle ediliyor ve tam olarak hazır olunduğunda gerçek üretime geçiliyor. Yani sanal ortamda ürünü tasarlıyor, üretim aşamalarını hesaplıyor, üretim bantlarını kuruyor ve sonunda sanal olarak üretiyor. Bir otomobilin yapımında kullanılan on birlerce parçayı tek tek tasarlayıp, aynı zamanda testini gerçekleştirebiliyor. Bugün Maseratti üretim bantlarında kullanılan bir ikiz teknoloji sayesinde klasik yöntemle 30 ayda gerçekleşen üretim planlaması 16 ayın altına iniyor ve proje sayesinde aynı fabrikada üç kat daha fazla araç üretilebiliyor. En önemlisi de hata riskinizi yüzde 1’in de altına indiriyor.

Siemens’in dijitalizasyon konusundaki başarı hikâyelerinin Türkiye’de de hızla çoğaldığını belirten Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis, “Bu iş birliği sayesinde Siemens’in Türk mühendislerinin geliştirdiği yazılım, Turkcell’in Akıllı Ev Platformu’yla tam entegrasyon sağlayacak ve enerji tüketimini azaltacak. Sistemin kurulduğu konut ve binalardaki dijital uygulamalar sayesinde yüzde 30’a varan enerji tasarrufu elde edilecek” dedi.

ŞÜPHECİSİ DE VAR GÖZÜ KARASI DA

Hüseyin Gelis’in verdiği bilgilere göre, dijital dönüşümle ilgili yaklaşımlarına göre şirketler dört gruba ayrılıyor. Ağın güvenliğinden emin olduktan sonra dönüşüme başlayan grup, “Şüpheciler” olarak adlandırılıyor. İkinci tip şirketlere “Takipçiler” deniyor ve bu gruptakiler, diğerlerinin temel adımlardaki başarılarını gördükten sonra harekete geçiyor. “Planlamacılar” olarak adlandırılan üçüncü grupta ise konunun ciddiyetini kavramış ve dijitalizasyonu yol haritasına eklemiş şirketler bulunuyor. Dijital dönüşüm yaklaşımı en pozitif olan dördüncü tip şirketler ise “Erken Benimseyenler” adını taşıyor ve dönüşüme liderlik ediyor.

KİŞİYE ÖZEL ÜRETİMİN ÖNÜNÜ AÇIYOR

Dijital İkiz teknolojisi ile üretim anlayışına yeni bir soluk getirdiklerini dile getiren Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis “Siemens’in Dijital İkiz teknolojisini kullanarak gerçekleştirdiğimiz dijitalizasyon projeleri ile, şirketlerin hızlı ve ucuz sanal testler yapmasını, hatta yeni ürün geliştirme ve pazara çıkış sürelerinin kısalmasını sağladık. Siemens’in Dijital İkiz teknolojisi ile dijital üretime geçilebilirken, butik üretimin de gelişmesini, giderek yaygınlaşmasını sağlıyoruz” dedi.

SİEMENS İÇİN TÜRKİYE İNOVASYON ÜSSÜ

Siemens’in AR-GE çalışmalarını yürüttüğü Kurumsal Teknoloji Bölümü, 50 kişiyle başladığı yolda bugün 550 kişiye ulaşmış durumda. AR-GE ve İnovasyon Merkezleri’nde yüzde 30 kadın çalışan oranına sahip olan Siemens Türkiye’nin bu alanda yaptığı harcamalar, Türkiye ortalamasının “2” katına ulaşıyor. 2017 yılında 27 milyon Euro tutarında AR-GE yatırımı gerçekleştiren Siemens Türkiye, 2018 yılında yüzde 25’lik bir artışla 34 milyon Euro’ya ulaşmayı hedefliyor. Siemens Türkiye yeni AR-GE yatırımlarını özellikle Dijitalizasyon ve Endüstriyel Bulut teknolojilerine odaklamayı planlıyor.

ALLIANZ ARENA'YI YAPAY ZEKÂ YÖNETİYOR

20 Şubat’ta Beşiktaş-Bayern Münih maçının oynandığı Allianz Arena stadyumunda çok sayıda Siemens çözümü kullanılıyor. Bayern Münih’e teknoloji desteği veren Siemens, özellikle ulaşım, enerji, emniyet ve güvenlik çözümleri sunuyor. Siemens Global Dijital Fabrika Bölümü CEO’su Dr. Jan Mrosik, bu çözümlerden biri olan Allianz Arena’daki Greenkeeper uygulamasına dikkat çekiyor: “Siemens’in endüstriyel internet platformu MindSphere tabanlı Greenkeeper uygulaması, Allianz Arena stadyumunda futbol sahasının durumunu analiz ediyor. Sulama, aydınlatma saati, havalandırma, çimlerin biçilme döngüleri, gübreleme gibi faaliyetler bu sayede kontrol ediliyor. Greenkeeper uygulaması üzerinden elde edilen öneriler ve öngörüler ile saha sürekli yeşil tutulabiliyor.”