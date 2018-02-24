Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kalkınma Ajansının desteğiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan “Yürü” mobil uygulamayla vatandaşlara tarihî yarımadayı gezip keşfetmeleri ve kültürel mirası daha yakından tanımaları imkanı sağlanıyor. Ücretsiz indirilen “Yürü & Keşfet” mobil uygulaması, tarihi yarımadanın zengin dokusunu teknolojinin en son nimetleriyle daha yakından tanıma imkanı sunuyor. İstanbulluların ve turistlerin tarihî yardımadayı bilinçli bir şekilde gezip keşfetmesini ve kültürel mirası daha yakından tanınmasını amaçlayan mobil uygulama, mekânları uzaktan 360 derece görebilme ve tarihî yarımadayı belirlenen değişik rotalarla gezme imkânı sunuyor. Gezi sırasında yanına yaklaşılan yer ve mekan hakkında detaylı bilgiler görülerek, gezilen güzergah ve eserlerle ilgili puanlama yapılabiliyor. Özel rotalar belirlenip gezme ve sosyal medyadan paylaşma imkânı sunan uygulamadan gelen bildirimler, yakın çevredeki tarihî, kültürel mekânlarla ilgili bilgilendirme de yapıyor. Kullanıcılar, uygulamadaki tarihi ve kültürel mekanları, belirli bir kronoloji ve gruplandırmayla gezerek çok daha detaylı bir şekilde tanıyor. Lokasyon tabanlı teknoloji olan uygulama, metinsel bilgiler, konum detayları, fotoğraflar, videolar gibi özel içerikler de sunuyor.