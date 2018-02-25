Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İTÜ Çekirdek'ten yapılan açıklamaya göre, lider üniversitelerin girişimcilik kuluçka merkezlerini karşılaştıran ve bir sıralamaya tabi tutan uluslararası UBI Global endeksi açıklandı.

İTÜ Çekirdek, UBI Global endeksi tarafından "üniversitelere bağlı kuluçka merkezleri (university affiliated incubators)" kategorisinde Avrupa’nın en iyi 2'nci, dünyanın ise en iyi 3'üncü kuluçka merkezi seçildi.

İstanbul Teknik Üniversitesi ARI Teknokent bünyesinde 6 yıldır faaliyetlerini sürdüren ve bugüne kadar katılan girişimcilerin 50 milyon lirayı aşan yatırım aldığı Türkiye’nin en önemli girişimcilik programlarından İTÜ Çekirdek, böylelikle önemli bir başarıya daha imza atmış oldu.

"Yatırım, satış, mentorluk ve network alanlarında destek sunuyoruz"

İTÜ ARI Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı ve İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, UBI Global sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, dünyanın lider üniversitelerinin kuluçka merkezleri ile yarışan İTÜ Çekirdek'in, Türkiye adına büyük bir başarıya imza atarak Avrupa’nın en iyi 2'nci, dünyanın ise en iyi 3'üncü kuluçka merkezi seçildiğini bildirdi.

Karaca, şunları kaydetti:

"İTÜ Çekirdek'te, dünyanın lider üniversitelerinde ve girişimcilik merkezlerinde kullanılan iş modeli yöntem ve içeriklerinin yerel koşul ve ihtiyaçlara uyumlandırdığımız bize özel bir şeklini kullanıyor ve bunu sürekli geliştiriyoruz. İTÜ Çekirdek’e kabul edilen girişimcilere açık ofis, girişimcilik eğitimi, altyapı desteği, 250’yi aşkın gönüllü mentor ile görüşme fırsatı ve yatırımcı buluşmaları gibi yatırım, satış, mentorluk ve network alanlarında destek sunuyoruz. Geçtiğimiz 6 yılda ülke genelinde bin 150 girişim ve 3 bin 450 girişimciye destek verdik. Bu sayı gün geçtikçe katlanarak artıyor. Bu sürede girişimcilerimiz 50 milyon TL’yi aşan yatırım aldı. İTÜ Çekirdek’in bu başarısında emeği geçen tüm girişimcilerimizi, yatırımcılarımızı ve paydaşlarımızı kutluyorum."

300’den fazla firma, İTÜ Çekirdek’te şirketleşme başarısı gösterdi

Verilen bilgiye göre, teknolojik, yenilikçi iş fikirlerine sahip, fikrinin inovatif ve ticari faaliyete dönüştürülebilir olduğuna inanan tüm girişimciler ve start up'lar için "doğru adres" olan İTÜ Çekirdek’e girişimciler, otomotiv, fintech, insurtech, sağlık, IoT ve platform gibi teknoloji alanlarında başvuru yapabiliyor.

İTÜ Çekirdek’e başvuran girişimcilerden, ticarileşebilir bir fikri veya ürünü olması bekleniyor. İTÜ Çekirdek’te bugüne kadar 300’den fazla firma, şirketleşme başarısı göstererek ticari hayatlarına başladı. İstanbul Sanayi Odası, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği, ING Bank, Enerjisa, Pegasus, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), Hepsiburada.com, Cardtek, Monitise ve Elginkan Vakfı’nın da aralarında bulunduğu İTÜ Çekirdek’in 40’ı aşkın paydaşı ise Türkiye’nin geleceği için girişimcilere destek vermeyi bekliyor.