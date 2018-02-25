Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni telefonlarda Samsung, ekran çerçevelerini biraz düzeltti ve her iki telefonun da önceki modellerine göre ufak değişiklikleri bulunuyor. Tasarımdaki ufak değişiklikler, iyi gizlenmiş iris tarayıcı, düzgün yerleştirilmiş bir parmak izi okuyucu ve alt hoparlör için değiştirilmiş bir ızgarası içermekte.

DEV EKRANLAR, İDDİALI ÖZELLİKLER

Infinity Süper AMOLED ekranlara sahip olan telefonlar, Quad HD çözünürlükle geliyor. Galaxy S9, 5.8 inç büyüklüğünde ekrana, Galaxy S9 + ise geçen yıl olduğu gibi 6.2 inç bir ekrana sahip. Samsung, OLED ekran için ne olursa olsun, daha derin siyahları vaat ediyor.

ÜST SEVİYE PERFORMANS

Hem Galaxy S9 hem de S9 +, ülkemizde Exynos 9810'da yonga setinden güç alacak. Yeni yonga seti, 2.8GHz'de üçüncü nesil Mongoose çekirdeği ve 1.7GHz'de bir Cortex0A55 dörtlüsü bulunan sekiz-çekirdek işlemciye sahip. Ayrıca 18 çekirdekli bir Mali-G72 GPU ve 4GB (S9) veya 6GB (S9 +) RAM telefonların bu iddialı yongalarını destekliyor.

Kameralar, yeni Galaxy telefonların en büyük gelişme gösterdikleri alanlardan birisi. Her iki telefonda da 12MP ana kamera ve artık değişen diyafram aralıkları bulunuyor. Kullanıcılar telefonlarda f / 1.5 ve f / 2.4 aralıklar arasında seçim yapabiliyor. Cihazlarda optik sabitleme ve çift pikselli faz tespit otofokus var.

Özçekim kamerası ise Galaxy S8 ile aynı kalmış. Cihazlarda f / 1.7 objektifli ve otofokuslu bir 8MP özçekim kamerası buluuyor.

Galaxy S9 + ise, Note 8'de olduğu gibi ikincil bir telefoto kameraya sahip. Bu kamerada F / 2,4 lens, OIS ve çift piksel AF ile 12MP sensör gibi özellikler var.

Her iki akıllı telefon da yeni HEVC formatında çekilen 60fps'de 4K ve en son Sony'lerde olduğu gibi 960 fps'de 720p ağır çekimi destekliyor. Xperia'lar ve Galaxy S9 akıllı telefonlar arasındaki en önemli fark, otomatik olay tespitidir. Ve nihayet Samsung, tek tıklamayla GIFdışa aktarma dahil olmak üzere bu kliplerin kolay düzenlemesini sağlıyor.

Son olarak, hem Galaxy S9 hem de S9 +, AKG yapımı Dolby Atmos desteğiyle Harman stereo hoparlöre sahip. Samsung, yeni cihazların S8'in hoparlörüne oranla % 40 daha yüksek ses çıkardığını söylüyor.

Galaxy S9 ikilisi Android Oreo'da en yeni Grace UX ile çalışıyor. AR Emoji'nin yanı sıra, geliştirilmiş KNOX ve Akıllı Tarama da bulunuyor. Bu, iris tarayıcıyı kullanıyor ve aynı anda yüz kilidi açıyor. Galaxy S9 ve S9 + pilleri S8 ve S8 + 'deki pillerle aynı, burada güncelleme yoktur. Yani sırasıyla 3000 ve 3500 mAh.

Samsung Galaxy S9 ve S9 önümüzdeki ay Midnight Black, Coral Blue, Titanium Grey, Lilac Purple renk seçenekleriyle piyasaya çıkacak.

SAMSUNG GALAXY S9 VE S9+ FİYATLARI

Samsung Galaxy S9 ve S9+’ın Türkiye fiyatı açıklandı. 64 GB Galaxy S9 4.599 TL, Galaxy S9+ 64 GB 5.199 TL, Galaxy S9+ 128 GB 5.399 TL, Galaxy S9+ 256 GB 5.699 TL’den satılacak. Mart ayı ortasında cihazları alabilmek için shop.samsung.com/tr‘den ön sipariş verebilecek. Eski telefonlarını verenlere 4.000 TL’ye kadar indirim imkanı olacak