Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nisan ayında 2.099 TL’den satışa çıkacak olan Venus Z20 gelişmiş kamera özellikleriyle dikkat çekiyor. 16 MP+5MP arka ve 8 MP flaşlı ön kamerası ile gelen telefonda çift kamera bulunuyor. Hareketli objelere otomatik odaklanma özelliği Pdaf ile anı yakalayan Z20, 4K kalitesinde saniyede 30 kare, 1080p HD kalitesinde saniyede 120 kare 1080p HD video kaydı yapabiliyor. Ayrıca inceltilmiş ekran çerçevesi ile genişletilmiş bir görüş alanı sunuyor. Venus serisi telefonlarla çıtayı her geçen gün yükselttiklerini belirten Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan “Z20 yazılımı, donanımı ve arkasındaki AR-GE gücü ile sınıfındaki en gelişmiş akıllı cihaz. Bir akıllı telefondan bekleneni fazlasıyla karşılayan Z20 özellikle fotoğraf ve selfie çekmeyi sevenlerin vazgeçemeyeceği bir telefon olacak. Üstelik fiyat/performans olarak da rakiplerini geride bırakacak” dedi.

8 ülkeye telefon ihraç ediyor

Turan Erdoğan, Venus’un ihracatının giderek arttığını belirterek “Sergilediğimiz ürünlerimiz dünya devleriyle nasıl yarıştığımızı gösteriyor. Global rakiplerimiz arasında çok yeniyiz ama 4 yılda makul fiyat, teknoloji ve tasarımımızla Türkiye’nin en çok satılan üçüncü akıllı telefon markası olduk. Yakın coğrafyamızdaki 8 ülkeye akıllı telefon ihracatına başladık. Henüz yolun başındayız ancak Vestel olarak diğer ürünlerde olduğu gibi akıllı telefon ihracatımızı da giderek artıracağız. Ayrıca yurt dışı operatörlerle iş birlikleri yaparak ihracat hacmimizi artırmaya çalışıyoruz” dedi.