Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nokia 8 Sirocco, Nokia 7 Plus, yeni Nokia 6 ve Nokia 1. Android Oreo ile birlikte kutudan çıkan akıllı telefonlarla kullanıcılar, birden fazla işlemi aynı anda yapabilmek için Picture-in-Picture, Android Instant Apps ile uygulama en kolay şekilde keşfetme ve çalıştırma, 60 yeni fantastik emoji ve arka planda çalışan uygulamaları sınırlama gibi özellikleri kullanabiliyor. Nokia 7 Plus, 12MP geniş açı ana kamera ile hem düşük ışıkta hem de aşırı parlak durumlarda iyi performans vadediyor. Nokia 7 Plus’ın Türkiye’de 2.899 TL’den piyasada olması bekleniyor. Yeni Nokia 6’nın Türkiye fiyatının 1.699 TL olması bekleniyor. Efsanevi Nokia 8110 da yenilenen versiyonuyla 599 TL’den raflardaki yerini alacak.